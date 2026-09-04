BATTIPAGLIA (SALERNO) - Prima giornata a Battipaglia in provincia di Salerno del main draw dei Campionati Europei Under 20 di beach volley , dopo la giornata dedicata alle qualificazioni. Sulla sabbia del Lido Riviera Spineta le sei coppie italiane hanno fatto il loro esordio nel tabellone principale, con quattro vittorie complessive conquistate nelle gare odierne.

Nel torneo femminile, partenza positiva per Sofia Bruzzone e Ilaria Nozza, protagoniste di due successi. Le azzurre hanno superato all’esordio le irlandesi Mulcahy/Cassidy con un netto 2-0 (21-8, 21-9), per poi ripetersi contro la Moldavia di Staver/Osadet, battuta 2-0 (21-17, 22-20).

Una vittoria e una sconfitta, invece, per Rebecca Cottafava e Viola Durand. Le italiane hanno ceduto al termine di una sfida combattuta alla Polonia di Kudlik/Lesniewicz, vittoriosa 2-1 (16-21, 21-11, 15-12), prima di riscattarsi nel secondo incontro di giornata, superando 2-0 (21-18, 21-15) Israele, rappresentato da Maor/Gonzalez.

Doppia sconfitta, infine, per Micol Lafuenti e Margherita Coretti. Le azzurre hanno iniziato il proprio percorso nel main draw cedendo 2-1 (21-18, 19-21, 12-15) alla Lettonia di Ēbere/Zakite, per poi essere superate 2-0 (21-15, 21-19) dalla Norvegia di Hjeltnes/Skjold.

Domani, venerdì 4 settembre, Bruzzone/Nozza torneranno in campo alle 8.30 contro le ungheresi Honti-Majoros/Pádár. Alle 9.20 sarà la volta di Cottafava/Durand, opposte alle slovene Ferdin/Potočnik, mentre alle 11 Lafuenti/Coretti affronteranno le finlandesi Laaksonen/Juuri-Oja.

Nel tabellone maschile, esordio convincente per Matteo Iurisci e Francesco Denina, che hanno superato 2-0 (21-6, 21-12) i portoghesi Melo/Correia. Buona partenza anche per Simone Bertoncello e Riccardo Santomassimo, vittoriosi 2-0 (21-15, 21-18) sulla Danimarca di Due/Genet. È arrivata invece una sconfitta per Simone Fabbri e Jack Bernardini, battuti 2-1 (14-21, 21-14, 9-15) dagli svizzeri Friedli/Allemann.

Il programma di domani si aprirà alle 8.30 con Denina/Iurisci, attesi dalla sfida contro i greci Anagnostakis/Mantzios. Alle 9.20 Santomassimo/Bertoncello affronteranno gli estoni Kender/Parijõgi, mentre alle 10.10 Fabbri/Bernardini sfideranno i cechi Pavlusek/Havelka. Nel pomeriggio, alle 15.40, doppio appuntamento per Denina/Iurisci e Santomassimo/Bertoncello, rispettivamente contro la Lituania di Macionis/Sinkevicius e la Turchia di Polat Kemal Eser/Freddie J. Alle 16.30, infine, Fabbri/Bernardini affronteranno gli spagnoli López de Miguel/Calvo.