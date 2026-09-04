Europei U 20: prosegue la marcia delle sei coppie italiane

BATTIPAGLIA (SALERNO)- Al Lido Riviera Spineta di Battipaglia si sono giocate oggi le partite della seconda giornata dei Campionati Europei Under 20 di beach volley . Ottimo cammino nel tabellone principale per le sei coppie italiane.

Nel torneo femminile, giornata perfetta per le tre formazioni azzurre, capaci di conquistare una vittoria ciascuna.

Dopo i due successi ottenuti nella giornata inaugurale, Sofia Bruzzone e Ilaria Nozza hanno superato 2-1 (12-21, 21-16, 15-11) le ungheresi Honti-Majoros/Pádár, conquistando l’accesso diretto ai sedicesimi di finale. Le azzurre conosceranno domani mattina le proprie avversarie.

Vittoria anche per Rebecca Cottafava e Viola Durand, che hanno battuto 2-0 (21-15, 21-10) le slovene Ferdin/Potočnik. Dopo il successo ottenuto ieri contro Israele, le italiane chiudono così la fase iniziale con due vittorie e una sconfitta e domani saranno impegnate alle 8.30 contro le moldave Staver/Osadet.

Primo successo nel main draw, invece, per Micol Lafuenti e Margherita Coretti. Le azzurre hanno superato 2-0 (21-15, 21-9) le finlandesi Laaksonen/Juuri-Oja, riscattando così le due sconfitte rimediate nella giornata d'esordio. Anche per loro domani appuntamento alle 8.30 per la sfida contro la Grecia di Alexoglou/Paschalaki.

Nel tabellone maschile, giornata più intensa per le tre coppie italiane, impegnate complessivamente in sei incontri.

Matteo Iurisci e Francesco Denina hanno iniziato la giornata con una vittoria, superando 2-0 (21-11, 21-13) i greci Anagnostakis/Mantzios, prima di cedere 2-0 (21-19, 21-16) alla Lituania di Macionis/Sinkevicius. Gli azzurri, dopo la vittoria ottenuta ieri all'esordio, chiudono quindi la prima fase con due successi e una sconfitta e domani saranno impegnati alle 11 contro i danesi Due/Genet.

Una vittoria e una sconfitta anche per Simone Bertoncello e Riccardo Santomassimo. Gli azzurri hanno prima ceduto 2-0 (21-10, 21-15) agli estoni Kender/Parijõgi, per poi riscattarsi con un netto successo in due set (21-9, 21-19) sulla Turchia di Polat Kemal Eser/Freddie J. Dopo la vittoria ottenuta ieri contro la Danimarca, il bilancio complessivo è quindi di due affermazioni ed una sconfitta. Domani alle 10.10 la sfida contro la Grecia del duo Anagnostakis/Mantzios.

Doppia vittoria, infine, per Simone Fabbri e Jack Bernardini. Gli azzurri hanno prima superato 2-1 (10-21, 21-19, 16-14) i cechi Pavlusek/Havelka; nel pomeriggio, dopo la rinuncia per infortunio degli spagnoli López de Miguel/Calvo, hanno conquistato la seconda vittoria di giornata. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Svizzera, Fabbri e Bernardini chiudono dunque la fase iniziale con due vittorie e una sconfitta e domani alle 10.10 torneranno sulla sabbia per la sfida contro gli ungheresi Pongrácz/Goudie.