CAORLE (VENEZIA) - Si è conclusa allo Sport Village di Caorle in provincia di Venezia la prima giornata di gare, dedicata interamente al tabellone di qualificazione, delle Finali del Campionato Italiano Assoluto 2026 di beach volley. Il litorale veneto, infatti, sta ospitando la quarta tappa Gold stagionale (dopo Termoli, Marina di Modica e Montesilvano); l’ultima e decisiva che assegnerà i tanto attesi scudetti che tutti i beacher stanno sognando fin dal primo appuntamento di Falconara Marittima del 12 giugno.

Nella giornata odierna si sono disputati 48 match totali (24 per genere) che sono andati a delineare il main draw che prenderà il via domani, sabato 5 settembre, alle ore 8.30. Solo otto coppie su trentadue hanno staccato il pass per la fase finale del torneo. Le formazioni campionesse d’Italia in carica, ovvero quelle formate da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri e da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, hanno rispettato i pronostici qualificandosi per il tabellone principale e potranno, dunque, cercare di confermarsi come team migliori del panorama nazionale.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, hanno conquistato l’accesso al main draw grazie ai successi di giornata le seguenti otto coppie: Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, Anna Piccoli ed Elisa Salvador, Serena Cimmino e Monica Pastorino, Arianna Barboni e Alice Eaco, Eleonora Annibalini e Anna Dalmazzo, Martina Montedoro e Alessia Ujka, Giada Benazzi ed Erika Ditta e, infine, Jessica Belliero Piccinin e Cindy Lee Fezzi.

Questo l’elenco completo delle sedici coppie che domani parteciperanno al tabellone principale: Chiara They e Sara Breidenbach, Anna Pelloia e Rachele Mancinelli, Alice Gradini e Federica Frasca, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Valeria Tallevi Diotallevi e Sara Franzoni, Alice Pratesi e Sofia Orciani, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, Anna Piccoli ed Elisa Salvador, Serena Cimmino e Monica Pastorino, Arianna Barboni e Alice Eaco, Eleonora Annibalini e Anna Dalmazzo, Martina Montedoro e Alessia Ujka, Giada Benazzi ed Erika Ditta e, per chiudere, Jessica Belliero Piccinin e Cindy Lee Fezzi.

TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile, le otto coppie che hanno staccato il pass per il main draw sono: Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, Daniele Lupo e Matteo Martino, Andrea Frinolli e Gabriel Marini Da Costa, Filippo Pizzileo e Alessandro Lascari, Franco Arezzo Di Trifiletti e Davis Krumins, Andrea Lupo ed Edoardo Pantalei, Paolo Ingrosso e Simone Podestà ed Enrico Rossi e Marco Caminati.

Queste le sedici coppie che saranno impegnate nel main draw maschile domani: Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Marco Ulisse e Giacomo Spadoni, Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, freschi vincitori del BPT Futures di Modena, Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, Davide Borraccino e Marco Viscovich, Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi, Michele Luisetto e Fabrizio Mussa, Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, Daniele Lupo e Matteo Martino, Andrea Frinolli e Gabriel Marini Da Costa, Filippo Pizzileo e Alessandro Lascari, Franco Arezzo Di Trifiletti e Davis Krumins, Andrea Lupo ed Edoardo Pantalei, Paolo Ingrosso e Simone Podestà ed Enrico Rossi e Marco Caminati.