C.Italiano: le coppie più forti domani in campo per i quarti

Domani, domenica 6, sarà invece la giornata più importante dell’intera estate per la disciplina sulla sabbia, ovvero quella dove verranno assegnati gli Scudetti.

I beachers saranno accolti già dalle 8.15, orario in cui inizieranno i primi quarti di finale. Seguiranno successivamente le semifinali (dalle ore 10, diretta TV su Rai Sport) e le finalissime (dalle ore 16, diretta TV Rai Play, Rai News.it e Sky Sport). Caorle tornerà dunque, dopo tre anni di stop, a incoronare i Campioni d’Italia. La località veneta è stata, infatti, la cornice dell’ultimo atto del circuito tricolore dal 2019 al 2022, mentre dal 2023 al 2025 si è disputato a Bellaria Igea Marina (RN).

Tornando ai match odierni, in entrambi i tabelloni, femminile e maschile, 8 coppie erano già qualificate al main draw in virtù dei punti ottenuti durante tutte le tappe del Campionato Italiano. Queste sono state raggiunte poi da altre 8 formazioni provenienti dalle qualificazioni di ieri, che hanno permesso di formare 4 pool composte da 4 squadre ciascuna.

Le compagini che hanno ottenuto due successi nel girone hanno staccato il pass diretto per i quarti di finale, quelle che hanno collezionato una vittoria e una sconfitta si sono qualificate per gli ottavi, mentre coloro che hanno incassato due sconfitte hanno salutato la manifestazione.

Pronostici rispettati per le formazioni detentrici del titolo italiano conquistato nel 2025 a Bellaria Igea Marina. Sia Alex Ranghieri e Manuel Alfieri che Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, infatti, hanno fatto due su due nelle rispettive pool e sono approdati direttamente ai quarti di finale.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, approdano ai quarti, grazie ai due successi odierni, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, Chiara They e Sara Breidenbach, Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli e Alice Gradini e Federica Frasca. Hanno raggiunto lo stesso obbiettivo, con una partita giocata in più, Serena Cimmino e Monica Pastorino, Cindy Lee Fezzi e Jessica Belliero Piccinin, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci e Giada Benazzi ed Erika Ditta.

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE | DOMENICA 6 SETTEMBRE

F - Ore 8.15, Campo Centrale: Orsi Toth/Gottardi – Cimmino/ Pastorino

F - Ore 8.15, Campo Gruvi: Sanguigni/Balducci – Puccinelli/Mattavelli

F - Ore 9.15, Campo Freddy: Gradini/Frasca – Fezzi/Belliero Piccinin

F - Ore 9.15, Campo Gruvi: Benazzi/Ditta – They/Breidenbach

TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile, staccano il pass diretto per i quarti di finale, grazie ai due successi odierni in altrettante gare giocate, Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, Marco Viscovich e Davide Borraccino, Marco Ulisse e Giacomo Spadoni e Daniele Lupo e Matteo Martino. A raggiungerli, dopo aver vinto i rispettivi ottavi di finale, sono Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, Enrico Rossi e Marco Caminati, Michele Luisetto e Fabrizio Mussa e, infine, Andrea Lupo ed Edoardo Pantalei.

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE | DOMENICA 6 SETTEMBRE

M - Ore 10.15, Campo Gruvi: Alfieri/Ranghieri – Iervolino/Marchesan

M - Ore 10.15, Campo Wilson: Rossi/Caminati – Viscovich/Borraccino

M - Ore 11.15, Campo Gruvi: Lupo D./Martino – Luisetto/Mussa

M - Ore 11.15, Campo Freddy: Lupo A./Pantalei – Ulisse/Spadoni

Le parole dell DT delle squadre nazionali femminili Caterina De Marinis dopo l’accesso ai quarti di finale di Gottardi/Orsi Toth

« Siamo arrivate ai quarti di finale, ma la sensazione è che qui nessuno regali nulla ed è giusto così. Il Campionato Italiano è cresciuto molto, c’è un ottimo livello con moltissime squadre importanti. Essere qui è una grande crescita per il nostro percorso. Vedo nelle formazioni una grande preparazione sotto ogni punto di vista, tecnico e fisico. Atleti e atlete si allenano ormai tutto l‘anno, non si tratta solo della stagione estiva e questo alza sicuramente il livello ».

Le parole della consigliera federale con delega al beach volley Silvia Strigazzi

« Il beach volley italiano sta crescendo molto e questa stagione lo ha dimostrato, qui a Caorle c’è tantissima gente. Il campionato è stato lungo e sono molto contenta di tutte le collaborazioni che abbiamo avuto con tutte le istituzioni durante quest’estate. La scorsa settimana sono stata a Bellaria Igea Marina per le Finali Nazionali Giovanili e mi sono molto emozionata. Abbiamo tanti giovani che credono nel beach volley, che vogliono viverlo e che vogliono diventare i nostri atleti del futuro ».