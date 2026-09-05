Europei U 20: le coppie azzurre lontane dal podio

BATTIPAGLIA (SALERNO)- La giornata di oggi dei Campionati Europei U 20 in corso di svolgimento a Battipaglia in provincia di Salerno non è stata propizia per i colori italiani che hanno visto i binomi azzurri, tre femminili e tre maschili, fallire l'accesso alle semifinali.

Nel torneo femminile, Micol Lafuenti e Margherita Coretti, dopo il successo ottenuto ieri contro la Finlandia, hanno superato questa mattina 2-0 (21-16, 21-13) la Grecia di Alexoglou/Paschalaki, prima di imporsi anche nel derby tutto italiano contro Sofia Bruzzone e Ilaria Nozza, sconfitte 2-1 (21-12, 14-21, 14-16) nei sedicesimi di finale. La striscia positiva di Lafuenti/Coretti si è poi interrotta nei quarti, dove le azzurre hanno ceduto 2-0 (21-15, 21-11) alla Bielorussia di Tsishkova/Hrom. Domani la coppia italiana tornerà in campo per giocarsi il quinto posto: appuntamento alle 10.10 contro le lettoni Ēbere/Zakite.

Rebecca Cottafava e Viola Durand hanno aperto la giornata con un convincente successo per 2-0 (21-12, 21-13) sulle moldave Staver/Osadet. Nei sedicesimi di finale le azzurre hanno poi ceduto 2-0 (21-18, 21-14) alla Lettonia di Ēbere/Zakite. Cottafava e Durand torneranno sulla sabbia domani alle 11.50 per affrontare la Norvegia di Hjeltnes/Skjold.

Dopo aver conquistato ieri l'accesso diretto ai sedicesimi di finale, Sofia Bruzzone e Ilaria Nozza sono state protagoniste di una sfida tutta italiana contro Lafuenti/Coretti, terminata al tie-break con il successo di queste ultime. Bruzzone e Nozza torneranno in campo domani alle 12.40 per affrontare l'Estonia di Hanimägi/Ploomipuu.

Nel tabellone maschile, Simone Fabbri e Jack Bernardini hanno aperto la giornata superando 2-0 (21-16, 21-13) gli ungheresi Pongrácz/Goudie, per poi proseguire il proprio cammino con una vittoria nei sedicesimi di finale contro la Lituania di Macionis/Sinkevicius, battuta 2-1 (19-21, 21-14, 17-15). Gli azzurri si sono così qualificati per i quarti di finale, dove hanno trovato la Norvegia di Kjemperud/Ringøen, capace di imporsi 2-0 (21-17, 21-10). Fabbri e Bernardini torneranno in campo domani per giocarsi il quinto posto: alle 11 la sfida ai polacchi Warych/Musiał.

Nella gara di questa mattina, Simone Bertoncello e Riccardo Santomassimo hanno avuto la meglio sulla Grecia del duo Anagnostakis/Mantzios, superata 2-0 (21-15, 21-13). Gli azzurri hanno poi affrontato l'Austria di Sponer A./Hohenauer nei sedicesimi, cedendo 2-0 (21-14, 21-18). Domani alle 11.50 spazio al match di piazzamento contro i norvegesi Kjemperud/Ringøen.

Matteo Iurisci e Francesco Denina hanno iniziato la giornata con una vittoria per 2-0 (21-18, 21-10) sui danesi Due/Genet. Nei sedicesimi di finale gli azzurri hanno poi ceduto 2-0 (21-18, 21-14) alla Svizzera di Friedli/Allemann. Iurisci e Denina torneranno in campo domani alle 12.40 per la gara contro gli olandesi van der Wel/Bezemer.