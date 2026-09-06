Gottardi/Orsi Toth e Afieri/Raghieri vincono il tricolore a Caorle

CAORLE (VENEZIA)- Dopo nove tappe lungo tutta la Penisola, si è concluso oggi a Caorle il Campionato Italiano di beach volley con l'assegnazione dei titoli 2026. Per il secondo anno consecutivo, sono Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth a conquistare lo scudetto fra le coppie femminili. Le azzurre guidate da Caterina De Marinis, infatti, superano con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-11) Giada Benazzi ed Erika Ditta e salgono ancora una volta sul gradino più alto del podio nazionale. Il torneo maschile ha incoronato, come nel 2025, Manuel Alfieri e Alex Ranghieri campioni d’Italia. Alfieri/Ranghieri hanno superato in finale, con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-14), Giacomo Spadoni e Marco Ulisse; beacher che hanno affrontato quest’oggi la prima finale scudetto della loro carriera. La finale è stata trasmessa in diretta TV su RaiPlay, RaiNews.it, Sky Sport e Now TV.

Il torneo femminile

Percorso perfetto quello della coppia azzurra Gottardi/Orsi Toth, che ha iniziato il percorso nel torneo venerdì 4 dal tabellone di qualificazione. Primo turno superato grazie al bye e secondo con il 2-0 su Boscolo/Cacco. Pool A vinta con altri due 2-0, il primo su Barboni Eaco e il secondo ai danni di Benazzi/Ditta e, successivamente, le vittorie di questa mattina ai quarti di finale 2-0 su Cimmino/Pastorino e 2-1 in semifinale su Mattavelli/Puccinelli. Il 2-0 della finale, ancora una volta su Benazzi/Ditta, è la sesta vittoria di questo weekend veneto con un solo parziale ceduto alle avversarie.

Per Valentina e Reka si tratta del terzo scudetto in carriera. Gottardi ha conquistato il primo proprio a Caorle nel 2022 in coppia con Marta Menegatti e Orsi Toth nel 2024 a Bellaria Igea Marina in squadra con Giada Bianchi. Questa vittoria permette anche a Reka di raggiungere la sorella, Viktoria Orsi Toth, a quota tre titoli italiani; l’ex azzurra si è laureata infatti campionessa, sempre insieme a Marta Menegatti, nel 2013 a Cesenatico e nel 2014 e 2018 a Catania.

Nella finale 3°-4° posto, invece, Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli hanno superato Cindy Lee Fezzi e Jessica Belliero Piccinin per 2-0 (21-16, 21-10) conquistando, dunque, il terzo gradino del podio nazionale.

La finale femminile

GOTTARDI/ORSI TOTH – BENAZZI/DITTA 2-0 (21-17, 21-11)

Benazzi e Ditta partono forte e costringono subito Caterina De Marinis a richiamare le sue in panchina sull’1-4. Gottardi e Orsi Toth però, punto dopo punto, riducono lo svantaggio e raggiungono la parità sul 10-10. Il break decisivo è quello del +3 (14-11) grazie a un ace di Reka. Le azzurre non si fanno più riprendere e chiudono, alla terza palla set utile, grazie a un attacco in parallela di Gottardi.

Superate le paure iniziali, per Gottardi e Orsi Toth, il secondo set è tutto in discesa. Sul 5-1 coach Lucchi è costretto a spendere il tempo di sospensione, ma le sue non riescono a tenere il ritmo delle avversarie (11-5, 14-7, 16-9) e la chiusura arriva sul 21-11.

Le parole di Reka Orsi Toth :

« Per noi è un titolo molto importante. Per noi essere qua è un piacere enorme. Abbiamo lottato per questo scudetto, la semifinale è stata la partita più difficile in assoluto, però ci siamo strette ancora di più e ne siamo uscite vittoriose ».

MVP del torneo femminile: Reka Orsi Toth

L’albo d'oro femminile

1994 Cesenatico: Bruschini-De Marinis, Benelli-Gattelli, Solazzi-Turetta

1995 Cervia: Parenzan-Perrotta, Catalani-Scollo, Feltri-Folco

1996 Roma: Solazzi-Turetta, Parenzan-Bruschini, De Marinis-Mazzolli

1997 Barletta: Gattelli-Perrotta, Folco-Marini, Maran-Parenzan

1998 Porto San Giorgio: Bruschini-Solazzi, Gattelli-Perrotta, Ferreira-Oliveira

1999 Marina di Ravenna: Bruschini-Solazzi, Gattelli-Perrotta, De Marinis-Parenzan

2000 Catania: Del Core-De Marinis, Gattelli-Perrotta, Parenzan-Torri

2001 Cesenatico: Bruschini-Solazzi, Gattelli-Perrotta, De Marinis-Zorina

2002 Cagliari: Bruschini-Solazzi, Lunardi-Reniero, Del Core-De Marinis

2003 Cagliari: Chiavaro-Malerba, Isidori-Marini, Lunardi-Reniero

2004 Rimini: Bruschini-Solazzi, Menin-Reniero, Chiavaro-Malerba

2005 Sottomarina di Chioggia: Bruschini-Lunardi, Chiavaro-Malerba, Mifkova-Paggi

2006 Lido di Ostia: Gattelli-Perrotta, Casuscelli-Reniero, Gioria-Momoli

2007 Lido di Ostia: Gioria-Momoli, Campanari-Fanella, Lunardi-Tonon

2008 Vasto: Gattelli-Perrotta, Chiavaro-Malerba, Gioria-Momoli

2009 Vasto: Cicolari-Menegatti, Gioria-Momoli, Campanari-Fanella

2010 San Salvo: Campanari-Fanella, Mazzulla-Lo Re, Bacchi-Momoli

2011 San Salvo Marina: Mazzulla-Lo Re, Cavalluzzi-Chiavaro, Giogoli-Toti

2012 Pescara: Bacchi-Momoli, Mazzulla-Lo Re, Giombini-Orsi Toth

2013 Cesenatico: Menegatti-Orsi Toth, Giombini-Gioria, Lo Re-Toti

2014 Catania: Menegatti-Orsi Toth, Bacchi-Momoli, Giombini-Gioria

2015 Catania: Cicolari-Momoli, Lestini-Zuccarelli, Lantignotti-Leonardi

2016 Catania: Giombini-Menegatti, Lo Re-Mazzulla, Annibalini-Allegretti

2017 Catania: Giombini-Zuccarelli, Piccoli-Scampoli, Bonifazi-Allegretti

2018 Catania: Menegatti - Orsi Toth, Zuccarelli – Traballi, Costantini – Puccinelli

2019 Caorle: Toti-Allegretti; Scampoli-Gradini; Lantignotti-Michieletto

2020 Caorle: Breidenbach- Benazzi; Scampoli Bianchin; Varrassi-They

2021 Caorle: Toti- Allegretti; Lantignotti-Michieletto, Franzoni-Zuccarelli

2022 Caorle: Menegatti-Gottardi; Breidenbach-Benazzi; Gradini-Frasca

2023 Bellaria Igea Marina: Benazzi-Breidenbach; Frasca-Gradini; Scampoli-Bianchin

2024: Bellaria Igea Marina: Orsi Toth-Bianchi; They-Breidenbach; Lantignotti-Benazzi

2025: Bellaria Igea Marina: Gottardi-Orsi Toth; Gradini-Frasca; Barboni-Cicola

2026: Caorle: Gottardi-Orsi Toth; Benazzi-Ditta; Mattavelli/Puccinelli

Il torneo Maschile

Grandissimo percorso quello di Alfieri e Ranghieri in questa tappa veneta. Venerdì 4, nelle qualifiche, i bicampioni d’Italia hanno passato il primo turno grazie a un bye e il secondo grazie al 2-0 su Furgani/Terzi. Due le vittorie arrivate nella pool A sabato 5; quella per 2-0 su Pizzileo/Lascari e il 2-1 su Ingrosso/Podestà. Questa mattina, invece, sono arrivati i successi ai quarti di finale contro Iervolino/Marchesan al tie-break e contro Rossi/Caminati per 2-0 in semifinale. 0 sconfitte, dunque, in sei match disputati e solamente due set persi.

Per Alex Ranghieri si tratta del quinto tricolore in carriera, dopo quelli conquistati a Catania nel 2014 e nel 2015 in coppia con Daniele Lupo e Adrian Carambula, dopo quello del 2019, vinto a Caorle con Matteo Ingrosso, e quello dello scorso anno a Bellaria Igea Marina con Alfieri. Ranghieri, grazie a questo successo, raggiunge Daniele Lupo in testa alla classifica dei beachers italiani con più scudetti (5).

Nella finale 3°-4° posto sono stati, invece, Enrico Rossi e Marco Caminati ad avere la meglio su Michele Luisetto e Fabrizio Mussa con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-16) e a piazzarsi sul gradino più basso del podio. Per Enrico e Marco si tratta, dunque, di un ritorno a distanza di anni sul podio del Campionato Italiano. I due beacher, infatti, dal 2015 al 2018 a Catania hanno conquistato due terzi posti e due scudetti.

La finale maschile

ALFIERI/RANGHIERI – ULISSE/SPADONI 2-0 (21-17, 21-14)

Il primo set inizia con scambi molto lottati e combattuti, al time out tecnico è 11-10. Al rientro in campo, però, Alfieri/Ranghieri accelerano e costringono gli avversari a chiamare il time-out sul 14-11. Ulisse e Spadoni non riescono comunque a tornare in gara e si arrendono sul 21-17 dopo il tocco in parallela di Manuel Alfieri.

Nel secondo parziale Ulisse e Spadoni non mollano, ma restano sempre a qualche distanza da Alfieri/Ranghieri (6-4, 12-7, 15-11). Bravi i campioni in carica a non concedere possibilità di rimonta agi avversari e a chiudere sul 21-14.

Le parole di Manuel Alfieri:

« E' stata una stagione più difficile di quella dello scorso anno. Queste finali ci hanno aperto la strada e ce la godiamo e basta ».

Le parole di Alex Ranghieri:

« Cinque scudetti sono tanti. Quando, in futuro, guarderò indietro e penserò a queste vittorie sarò felice. Sono molto contento di aver vinto gli ultimi due con Manuel ».

MVP della manifestazione: Alex Ranghieri

L’albo d’oro maschile

1994 Cesenatico: Ghiurghi-Lequaglie, Castagnoli-Sanguanini, Pallotta-Zaccoron

1995 Cervia: Fracascia-Masciarelli, Mascagna-Salustri, Raffaelli-Rigo

1996 Cervia: Conte-Sanguanini, Babini-Salustri, Malavolta-Pallottelli

1997 Cervia: Rigo-Marino, Pallotta-Pimponi, Galli-Mascagna

1998 Cervia: Raffaelli-Pimponi, Grigolo-Sanguanini, Ryan-Chapman

1999 Marina di Ravenna: Lequaglie-Mascagna, Rigo-Marino, Raffaelli-Pimponi 2000 Catania: Cordovana-Mascagna, Bernabè-Galli, Cicola-Lequaglie

2001 Jesolo: Raffaelli-Pimponi, Bua-Lequaglie, Cicola-Galli

2002 Jesolo: Fenili-Galli, Cicola-Bendandi, Amore-Lione

2003 Jesolo: Ghiurghi-Mascagna, Lione-Varnier, Raffaelli-Pimponi

2004 Jesolo: Lione-Varnier, Ghiurghi-Mascagna, Desiderio-Patriarca

2005 Jesolo: Lione-Varnier, Domenghini-Nota, Ghiurghi-Mascagna

2006 Jesolo: Fenili-Tomatis, Lione-Varnier, Ficosecco-Malavolta

2007 Jesolo: Domenghini-Fenili, Casadei-Ficosecco, Bernabè-Galli

2008 Jesolo: Domenghini-Zaytsev, Bizzotto-Marolda, Fenili-Tomatis

2009 San Salvo: Nicolai-Varnier, Domenghini-Zaytsev, Casadei-Cicola

2010 Jesolo: Ingrosso-Ingrosso, Martino-Nicolai, Ficosecco-Mugnaini

2011 Jesolo: Fenili-Giumelli, Casadei-Ficosecco, Ingrosso-Ingrosso

2012 Jesolo: Casadei-Ficosecco, Ingrosso-Ingrosso, Cecchini-Ranghieri

2013 Cesenatico: D.Lupo-Nicolai, Tomatis-Ranghieri, Casadei-Ficosecco

2014 Catania: D.Lupo-Ranghieri, Casadei-Ficosecco, A.Lupo-Vanni

2015 Catania: Carambula-Ranghieri, Casadei-Ficosecco, Caminati-Rossi

2016 Catania: Caminati-Rossi, Benzi-Martino, Casadei-Ficosecco

2017 Catania: Lupo-Nicolai, Carambula-Ranghieri, Caminati-Rossi

2018 Catania: Caminati-Rossi, De Fabritiis – Michienzi, Manni F.-Bonifazi

2019 Caorle: Ingrosso M.-Ranghieri; Benzi-Ficosecco; Windisch-Cottafava

2020 Caorle: Nicolai-Lupo; Carambula-Rossi; Abbiati-Andreatta

2021 Caorle: Windisch- Cottafava; Abbiati-Andreatti; Alfieri-Sacripanti

2022 Caorle: Abbiati-Andretta; Alfieri-Sacripanti; Benzi-Bonifazi

2023 Bellaria Igea Marina: Benzi-Bonifazi; Viscovich-Dal Corso; Spadoni-Luisetto

2024: Bellaria Igea Marina: Lupo-Zaytsev; Benzi-Bonifazi; Viscovich-Dal Corso

2025: Bellaria Igea Marina: Alfieri/Ranghieri; Sacripanti/Titta; Lupo/Borraccino

2026: Caorle: Alfieri/Ranghieri; Ulisse/Spadoni; Rossi/Caminati