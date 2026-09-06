Europei U 20: le coppie italiane concludono con sei ko

BATTIPAGLIA (SALERNO)- E' calato il sipario a Battipaglia, in provincia di Salerno, sull’edizione 2026 dei Campionati Europei Under 20 di beach volley. Nell’ultima giornata della rassegna continentale, le sei coppie azzurre non hanno centrato vittorie, chiudendo comunque una rassegna continentale che sarà preziosa nel loro processo di crescita.

Nel torneo femminile, Micol Lafuenti e Margherita Coretti sono tornate in campo questa mattina per affrontare le lettoni Ēbere/Zakite. Le azzurre hanno ceduto 2-0 (21-13, 21-8), chiudendo così il loro cammino nella competizione dopo un percorso che le aveva viste protagoniste fino ai quarti di finale.

Rebecca Cottafava e Viola Durand hanno affrontato invece la Norvegia di Hjeltnes/Skjold in una sfida combattuta fino all'ultimo punto. Le azzurre, dopo aver conquistato il secondo set ai vantaggi, hanno ceduto 2-1 (21-15, 28-30, 15-12).

Sofia Bruzzone e Ilaria Nozza hanno concluso il loro Europeo affrontando l'Estonia di Hanimägi/Ploomipuu. La coppia azzurra ha lottato in entrambi i parziali, ma ha dovuto arrendersi 2-0 (21-17, 24-22).

Nel tabellone maschile, Simone Fabbri e Jack Bernardini hanno sfidato i polacchi Warych/Musiał. Gli azzurri hanno ceduto 2-0 (21-18, 21-13), terminando così il proprio percorso nella rassegna continentale dopo essere arrivati fino ai quarti di finale.

Simone Bertoncello e Riccardo Santomassimo sono stati impegnati contro i norvegesi Kjemperud/Ringøen. La coppia italiana ha combattuto nel primo set, ma ha poi lasciato spazio agli avversari, che si sono imposti 2-0 (21-17, 21-10).

A chiudere il programma delle coppie azzurre sono stati Matteo Iurisci e Francesco Denina, protagonisti di una sfida molto equilibrata contro gli olandesi van der Wel/Bezemer. Dopo aver conquistato il primo set 21-18, gli italiani hanno subito la rimonta degli avversari, che hanno vinto il secondo parziale 21-17 e il tie-break 15-13, imponendosi così 2-1.

Con le ultime gare disputate oggi si chiude dunque l'Europeo Under 20 di beach volley a Battipaglia, che ha visto le giovani coppie italiane confrontarsi con alcune delle migliori formazioni del panorama continentale e vivere un'importante esperienza internazionale sulla sabbia del Lido Riviera Spineta.