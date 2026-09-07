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Europei U 22: per l'Italia Bruzzone/Nozza e Marini Da Costa/Marchesan 

Dal 10 al 13 settembre a Madrid, presso il Parque Deportivo Puerta de Hierro, proseguiranno le rassegne continentali organizzate dalla CEV
2 min
Europei U 22bruzzoneNozza
Europei U 22: per l'Italia Bruzzone/Nozza e Marini Da Costa/Marchesan 

MADRID (SPAGNA)-Conclusi a Battipaglia gli Europei Under 20 proseguiranno a Madrid gli appuntamenti con le rassegne continentali giovanili. Nella capitale spagnola, dal 10 al 13 settembre, il Parque Deportivo Puerta de Hierro saranno di scena gli Under 22, importante tappa nel percorso di crescita e di transizione verso il circuito senior.

La Spagna torna così protagonista del beach volley giovanile europeo con una manifestazione che, negli ultimi anni, ha trovato proprio nella cornice del Puerta de Hierro una delle sue sedi di riferimento. L’edizione 2026 dei Campionati Europei Under 22 metterà inoltre in palio, per la prima volta, un montepremi di 5.000 euro per genere.

A rappresentare l’Italia saranno due coppie azzurre, una nel tabellone femminile ed una in quello maschile. Di seguito le convocazioni su indicazione del Direttore Tecnico del Settore Femminile Caterina De Marinis per la selezione femminile e dell’allenatore della Squadra Nazionale Under 22 di beach volley Paolo Goria per quella maschile:

LE ATLETE CONVOCATE

Sofia Bruzzone (Pro Victoria Pallavolo); Ilaria Nozza (Volley Crema)

LO STAFF

Davide Chiappini (allenatore) 

GLI ATLETI CONVOCATI

Gabriel Marini Da Costa (Volley Savigliano); Matteo Marchesan (Realbeach)

LO STAFF

Paolo Filiberto Goria (allenatore)

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