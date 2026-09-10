Europei U 22: le coppie azzurre partono forte nel main draw

Dopo i Campionati Europei Under 20 disputati a Battipaglia (SA), la Spagna torna dunque protagonista del beach volley giovanile europeo con una manifestazione che, negli ultimi anni, ha trovato proprio nella cornice del Puerta de Hierro una delle sue sedi di riferimento. L’edizione 2026 dei Campionati Europei Under 22 mette inoltre in palio, per la prima volta, un montepremi di 5.000 euro per genere.

A rappresentare l’Italia sono due coppie azzurre, una nel tabellone maschile e una in quello femminile: Gabriel Marini Da Costa/Matteo Marchesan e Sofia Bruzzone/Ilaria Nozza.

Marini Da Costa/Marchesan hanno iniziato il loro percorso nella giornata di ieri con le qualificazioni. Nel primo match gli azzurri hanno superato 2-0 (21-15, 21-10) l’Azerbaigian del duo Mammadov I./Muhammad A., mentre nella seconda sfida di giornata hanno ceduto 2-0 (21-13, 21-16) a Israele, rappresentato da Goldshmid Fisher/Gozlan. Oggi, giovedì 10 settembre, la coppia italiana ha fatto il proprio esordio nella pool D del main draw, conquistando una vittoria per 2-0 (21-16, 21-19) contro la Grecia di Kaliozis/Karykas. La coppia italiana tornerà in campo domani, venerdì 11 settembre, alle ore 10, per affrontare gli ungheresi Tari/Niemeier.

Esordio vincente nel main draw anche per Sofia Bruzzone e Ilaria Nozza. Inserite nella pool B, le azzurre hanno superato oggi 2-0 (21-7, 21-8) l’Azerbaigian della coppia Alizada/Aliyeva L. Bruzzone/Nozza torneranno sulla sabbia domani alle ore 11.40 per affrontare la Repubblica Ceca di Pavelková K./Pavelková A.