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Europei U 22: doppia sconfitta per le coppie azzurre

Nel maschile  Marini Da Costa/Marchesan sono stati superati 2-0 (21-12, 21-17) dagli ungheresi Tari/Niemeier mentre nel femminile Bruzzone/Nozza  hanno ceduto 2-1 (21-18, 18-21, 18-16) alla Repubblica Ceca di Pavelková K./Pavelková
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Europei U 22Marini Da CostaMarchesan
Europei U 22: doppia sconfitta per le coppie azzurre
MADRID (SPAGNA)- Prosegue a Madrid il cammino delle coppie azzurre ai Campionati Europei Under 22 di beach volley. Nella giornata odierna, venerdì 11 settembre, Gabriel Marini Da Costa/Matteo Marchesan e Sofia Bruzzone/Ilaria Nozza hanno disputato la seconda sfida della fase a gironi, chiudendo entrambi il percorso nella pool con una sconfitta.

Nel tabellone maschile, Marini Da Costa/Marchesan, reduci dal successo all’esordio contro la Grecia, sono stati superati 2-0 (21-12, 21-17) dagli ungheresi Tari/Niemeier. Gli azzurri torneranno in campo domani, sabato 12 settembre, alle ore 10, nei sedicesimi di finale contro la Lettonia di Auziņš G./Fokerots.

Sconfitta al tie-break, invece, per Bruzzone/Nozza, che dopo la vittoria all’esordio contro l’Azerbaigian hanno ceduto 2-1 (21-18, 18-21, 18-16) alla Repubblica Ceca di Pavelková K./Pavelková A. Anche per la coppia azzurra femminile il prossimo appuntamento sarà quello dei sedicesimi di finale, in programma domani alle ore 12.30 contro la Lettonia di Ēbere/Konstantinova.

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