Lupo/Rossi vincono il Future di Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)- Si chiude con un successo azzurro il Future di Corigliano Rossano, terzo e ultimo appuntamento del Beach Pro Tour 2026 ospitato in Italia. A conquistare il gradino più alto del podio sono stati Enrico Rossi e Daniele Lupo, tornati a giocare insieme proprio in occasione della tappa calabrese e subito protagonisti di un percorso impeccabile.

In finale la coppia italiana ha superato 2-0 (21-17, 21-19) gli ucraini Kozii/Nahornyi, completando un main draw perfetto: cinque vittorie, dieci set vinti e nessun parziale lasciato agli avversari. Un successo dal sapore particolare per entrambi. Lupo è tornato a vincere un torneo internazionale a distanza di tre anni dall’ultimo trionfo, conquistato proprio insieme a Rossi nel 2022 a Torquay. Per Rossi, invece, l’ultimo successo risaliva allo scorso anno, a Battipaglia, in coppia con Marco Viscovich.

Sul terzo gradino del podio maschile sono saliti i tedeschi Reinhardt/Sievers, capaci di imporsi 2-1 (17-21, 23-21, 15-11) sugli ungheresi Hajos/Niemeier.

Nel tabellone femminile, il successo è andato alle tedesche Dieckmann/Schulz, che nell’ultimo atto hanno avuto la meglio 2-1 (21-19, 14-21, 15-12) sulle polacche Gromadowska/Adamek. Terzo posto per le brasiliane Giulia/Carol, vittoriose 2-0 (21-16, 21-11) sulle italiane Cindy Lee Fezzi e Jessica Belliero Piccinin.

Con la tappa di Corigliano Rossano si conclude così il viaggio italiano del Beach Pro Tour 2026, che in questa stagione ha fatto tappa anche a Cervia e Modena.

GLI APPUNTAMENTI DEL BEACH PRO TOUR IN ITALIA

28-31 maggio, Cervia (RA);

27-30 agosto, Modena (MO);

17-20 settembre, Corigliano Rossano (CS)