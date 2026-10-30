Coretti/Lafuenti alle Olimpiadi Giovanili di Dakar

Le due azzurre sono state inserite nella Pool D, le italiane faranno il loro esordio domani alle ore 12.50, quando affronteranno la coppia egiziana Karma/Marwa.
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Pubblicato il 30.10.2026, 21:57

2 min

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DAKAR (SENEGAL)- Prenderanno il via domani, sabato 31 ottobre, con la cerimonia di apertura in programma a Diamniadio, i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, in calendario fino al 13 novembre. L'edizione senegalese della manifestazione segnerà un momento storico per lo sport internazionale: per la prima volta, infatti, un evento olimpico sarà ospitato nel continente africano.

Saranno circa 2.655 gli atleti e le atlete, in rappresentanza di 205 Comitati Olimpici Nazionali e della Squadra Olimpica dei Rifugiati, a prendere parte alla manifestazione. Le competizioni si svolgeranno tra Dakar, Diamniadio e Saly e assegneranno medaglie in 25 discipline sportive.

A rappresentare l'Italia nel torneo di beach volley femminile ci sarà la coppia composta da Margherita Coretti e Micol Lafuenti. Inserite nella Pool D, le italiane faranno il loro esordio domani alle ore 12.50, quando affronteranno la coppia egiziana Karma/Marwa.

Due, invece, gli appuntamenti in programma domenica 1° novembre: alle ore 11.10 Coretti/Lafuenti scenderanno in campo contro le giapponesi Kato/Nakagawa, mentre alle ore 16.10 affronteranno le nigeriane Pamela/Joy.

Il programma delle gare – Pool D

  • Sabato 31 ottobre, ore 12.50: Italia (Coretti/Lafuenti) – Egitto (Karma/Marwa)
  • Domenica 1° novembre, ore 11.10: Italia (Coretti/Lafuenti) – Giappone (Kato/Nakagawa)
  • Domenica 1° novembre, ore 16.10: Italia (Coretti/Lafuenti) – Nigeria (Pamela/Joy)

INFORMAZIONI E DIRETTE

I Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026 saranno trasmessi in streaming in tutto il mondo su Olympics.com e Olympic Channel QUI, con commento in lingua inglese e senza restrizioni territoriali. Sarà inoltre possibile seguire le competizioni attraverso le tradizionali emittenti televisive e le rispettive piattaforme digitali.

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