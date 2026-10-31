Olimpiadi Giovanili: esordio vincente per Coretti/Lafuenti
DAKAR (SENEGAL)- Esordio positivo per Margherita Coretti e Micol Lafuenti ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026. Il duo tricolore ha inaugurato il proprio cammino nel torneo di beach volley con una vittoria per 2-0 (21-15, 21-14) contro le egiziane Karma/Marwa.
Un successo netto per la coppia italiana, che ha così iniziato nel migliore dei modi la propria avventura nella manifestazione senegalese.
Domani, domenica 1° novembre, Coretti e Lafuenti torneranno in campo per disputare le altre due gare della fase a gironi: alle ore 11.10 affronteranno le giapponesi Kato/Nakagawa, mentre alle ore 16.10 sarà la volta della sfida contro le nigeriane Pamela/Joy.
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