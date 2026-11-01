Olimpiadi Giovanili: ancora due vittorie per Coretti/Lafuenti

DAKAR (SENEGAL)- Prosegue nel migliore dei modi il cammino di Margherita Coretti e Micol Lafuenti ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026. Dopo il successo all’esordio contro le egiziane Karma/Marwa, le azzurre hanno conquistato oggi, domenica 1 novembre, altre due vittorie, chiudendo la Pool D a punteggio pieno.

Nella prima sfida di giornata, il duo tricolore ha superato le giapponesi Kato/Nakagawa con un netto 2-0 (21-15, 21-8). Nel secondo incontro, Coretti e Lafuenti si sono imposte anche sulle nigeriane Pamela/Joy, sempre in due set, con il punteggio di 21-15, 21-16 .

Tre successi in altrettante partite, dunque, per la coppia italiana, che archivia nel migliore dei modi la fase a gironi e prosegue la propria avventura nella manifestazione olimpica giovanile. Domani, lunedì 2 novembre, Coretti/Lafuenti torneranno sulla sabbia per gli ottavi di finale, in programma alle 14 contro il Paraguay di Martinez/Gomez.