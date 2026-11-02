Olimpiadi Giovanili: Coretti/Lafuenti superano gli ottavi
DAKAR (SENEGAL)- La corsa di Margherita Coretti e Micol Lafuenti alle Olimpiadi Giovanili in corso di svolgimento a Dakar in Senegal prosegue nel miliore dei modi. Le due azzurre approdano ai quarti di finale superando negli ottavi, con una super performance, per 2-0 (21-17, 21-17) le paraguaiane Martinez/Gomez.
Dopo aver chiuso la Pool D a punteggio pieno, con tre vittorie in altrettante partite, Coretti e Lafuenti confermano dunque l’ottimo stato di forma e proseguono il proprio percorso nella competizione olimpica giovanile. Le azzurre torneranno sulla sabbia domani, martedì 3 novembre, per i quarti di finale (orario ancora da definire), dove affronteranno la coppia argentina Frascaroli A/Garcia C I.
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