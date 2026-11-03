Olimpiadi Giovanili: Coretti/Lafuenti giocheranno per l'oro

Dopo aver staccato questa mattina il pass per la semifinale, grazie al successo per 2-0 nei quarti di finale contro le argentine Frascaroli A/Garcia C I, le azzurre conquistano un'altra vittoria, proseguendo il proprio percorso.

Dopo un primo set equilibrato nelle fasi iniziali, con le due coppie che si alternano al comando, le azzurre trovano il primo allungo sul 9-5, grazie anche ad un ace di Lafuenti. La Svizzera prova a ricucire lo svantaggio, riportando il punteggio in parità sul 13-13. Coretti e Lafuenti riprendono poi il controllo del parziale, portandosi sul 18-15 e chiudendo i conti sul 21-19, con il punto decisivo messo a segno da Lafuenti. Nel secondo set la Svizzera parte meglio e prova subito a prendere il largo, portandosi sul 5-8 e mantenendo il vantaggio anche nella fase centrale del parziale (8-11). Le azzurre faticano a trovare continuità e le avversarie ne approfittano per incrementare il margine, fino a chiudere il set sul 13-21 e ristabilire la parità nel conto dei set. Nel terzo e decisivo set, Coretti e Lafuenti riprendono il comando del gioco, mantenendo un leggero vantaggio nelle prime fasi (4-3, 9-8). Le azzurre allungano poi sull'11-8, aumentando ulteriormente il margine fino al 15-10 finale, che consegna loro la vittoria e la qualificazione alla finale dei Giochi Olimpici Giovanili. A mettere a segno il punto decisivo è Coretti.

In finale, in programma domani alle 15, Coretti e Lafuenti affronteranno l'Olanda di Both/de Groot, che nell'altra semifinale hanno superato la Cina di Zhuang Ming/Qi S.Y. con il punteggio di 2-0 (23-21, 21-19). La finale per il terzo e quarto posto vedrà invece opposte Svizzera e Cina.

SEMIFINALI

Both/de Groot (Olanda) - Zhuang Ming/QI S.Y. (Cina) 2-0 (23-21, 21-19)

Coretti/Lafuenti (Italia) - Gähwiler/Eugster (Svizzera) 2-1 (21-19, 13-21, 15-10)

FINALE 3°/4° POSTO

04/11, ore 12: Zhuang Ming/QI S.Y. (Cina) - Gähwiler/Eugster (Svizzera)

FINALE 1°/2° POSTO

04/11, ore 15: Both/de Groot (Olanda) - Coretti/Lafuenti (Italia)