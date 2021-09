Italia campione d'Europa dopo 12 anni: battuta la Serbia

BELGRADO (Serbia) - Le azzurre della pallavolo sono Campioni d'Europa : l 'Italvolley femminile guidate da Mazzanti riesce nell'impresa di battere in finale la Serbia a Belgrado e di riportare il trofeo nel Belpaese dopo 12 anni. Le serbe, vincitrici delle ultime due edizioni del torneo, soccombono sotto i colpi di Egonu e compagne per 3-1 (24-26, 25-22, 25-19, 25-11). Una prestazione maiuscola delle azzurre, che vanno sotto perdendo il primo set ma con abnegazione e grinta ritornano in partita e conquistano gli altri set, ammutolendo gli oltre ventimila spettatori della Stark Arena. L'Italia è sul tetto d'Europa per la terza volta, col titolo che mancava dal 2009.

Davide Mazzanti, ct dell'Italvolley femminile, ai microfoni di Rai Sport esulta per il successo agli Europei, ottenuto in finale contro quella Serbia che aveva eliminato le azzurre un mese fa a Tokyo: "E' stata un'estate lunga, in cui abbiamo faticato, ma le ragazze hanno fatto qualcosa di straordinario". "E' stata una fatica incredibile riandare in campo, riuscire a tornare a divertirsi - confessa - E' stato bello vedere le ragazze in queste ultime partite divertirsi ed esprimere quello che era il loro talento. Le ragazze sono state bravissime, e' difficile trovare le parole, e' stato un periodo tostissimo ma sono contento per loro e per il movimento, ci serviva".

- Italia-Serbia 25-11: punto decisivo di Sylla: l'Italia è Campione d'Europa!

- Italia-Serbia 24-11 : Boskovic sbaglia un facile attacco, anche Sylla è imperfetta. Egonu però regala il match ball all'Italia

- Italia-Serbia 21-8: Popovic sbaglia in battuta, gran muro azzurro, triplo ace in battuta di Egonu

- Italia-Serbia 16-8: Boskovic tiene a galla la Serbia

- Italia-Serbia 12-4 : due muri perfetti di Chirichella e il diagonale di Egonu per il 12-4: time out Serbia

- Italia-Serbia 8-2 : difesa serba piegata da Sylla e Pietrini

- Italia-Serbia 5-1: Danesi allunga, fallo su muro per le serbe. Altro muro splendido su Boskovic

- Italia-Serbia 2-0: muro azzurro per l'1-0, Egonu schiaccia il doppio vantaggio

- Italia-Serbia: inizia il quarto set

- Italia-Serbia 25-19: Sylla corona la grande rimonta dell'Italia e regala alle azzurre il terzo set. Italia avanti 2-1

- Italia-Serbia 24-18: ancora Pietrini scatenata regala la palla set all'Italia

- Italia-Serbia 22-17: Pietrini punisce l'errore delle serbe

- Italia-Serbia 19-15: gran muro di Chirichella, Egonu sbaglia la battuta, invasione del muro serbo

- Italia-Serbia 15-14 : ace di Pietrini, risponde il muro serbo. Egonu schiaccia il nuovo vantaggio, battuta vincente di Danesi

- Italia-Serbia 12-12: che muro di Sylla per il pari Italia. Time out Serbia

- Italia-Serbia 10-11: attacco impreciso della Serbia, mura bene Egonu

- Italia-Serbia 5-9 : con Egonu le azzurre recuperano un break, ma il muro serbo è invalicabile per Sylla e compagne

- Italia-Serbia 0-3: male Orro in battuta, che poi commette anche fallo sul muro. Ricezione imperfetta della difesa azzurra e serbe che allungano

- Italia-Serbia: inizia il terzo set

- Italia-Serbia 25-22: grande muro di Danesi che regala alle azzurre il secondo set

- Italia-Serbia 24-22: out l'attacco serbo, palla set italia

- Italia-Serbia 23-22: Pietrini riaggancia le serbe che sbagliano l'attacco successivo: time out Terzic

- Italia-Serbia 20-22, fuori l'attacco di Egonu, l'arbitro dà il punto alla Serbia dopo il controllo

- Italia-Serbia 19-20: dopo il time out di Terzic la Serbia mette la freccia

- Italia-Serbia 15-14: molti errori in battuta dell'Italia, la Serbia ne approfitta e si avvicina. Egonu però con una gran schiacciata allunga nuovamente

- Italia-Serbia 10-8: bel muro di Popovic, ma Egonu nell'azione successiva schiaccia il nuovo vantaggio e poi allunga Pietrini. Gran colpo di Ognjenovic, ma ancora Egonu dà il decimo punto alle azzurre

- Italia-Serbia 6-4, attacco azzurro che sbaglia molto ma le serbe perdono la battuta con l'errore di Boskovic

- Italia-Serbia 3-0, triplo vantaggio firmato Sylla

- Italia-Serbia, parte il secondo set

- Italia-Serbia 24-26: primo set alla Serbia, punto decisivo di Boskovic

- Italia-Serbia 24-24: pari azzurro firmato Sylla

- Italia-Serbia 20-22: doppio errore offensivo di Egonu, altro time out Mazzanti

- Italia-Serbia 20-19 : errore offensivo di Boskovic che poi si rifà con gran un gran tocco, il muro italiano è però perfetto su Lazovic. Errore in battuta delle serbe, azzurre a quota 20

- Italia-Serbia 15-15: parziale firmato Popovic a cui rispondono Sylla e Pietrini, time out Serbia

- Italia-Serbia 12-13: primo time out di Mazzanti

- Italia-Serbia 11-10, primo vantaggio azzurro firmato Egonu

- Italia- Serbia 6-6, Chirichella firma il pari

- Italia-Serbia 3-5: attacco serbo preciso, Egonu riduce il gap

- Italia-Serbia 1-1 , primo punto per le serbe, il muro azzurro regala il pari

- Squadre in campo: Italia con Egonu, Sylla, Danesi, Pietrini, Chirichella ,Orro, Di Gennaro. Serbia con Popovic, Lazovic, Ognjenovic, Popovic S., Rasic, Boskovic, Milenkovic.

- Ci sono circa ventimila persone ad accogliere alla Stark Arena di Belgrado Italia e Serbia

Italia-Serbia è in programma questa sera (sabato 4 settembre) alle ore 20 alla Stark Arena di Belgrado. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiTre e in diretta streaming su RaiPlay e Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match live sul nostro sito.