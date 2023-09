Italia-Polonia, orario e dove vederla in tv: segui il volley live

ROMA - Ora dopo ora monta l'attesa per la finale degli Europei di pallavolo tra Italia e Polonia. Alle ore 21, in un Palaeur di Roma gremito in ogni ordine di posto - sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella -, gli azzurri di Fefé De Giorgi vanno all'inseguimento del bis dopo la vittoria del Mondiale dello scorso anno: gli avversari sono gli stessi. Giannelli e compagni sono reduci dal netto 3-0 contro la Francia in semifinale e ai quarti hanno vinto al quinto set la battaglia contro l'Olanda. I polacchi, invece, hanno superato, in entrambe le occasioni con il punteggi di 3-1, prima la Serbia e poi la Slovenia. Dopo la finale Mondiale proprio in Polonia, altri due scontri diretti: il primo in Nations League appannaggio degli avversari, il secondo all'Hubert Wagner Memorial con successo italiano. Non va dimenticato, inoltre, che la nostra Nazionale è chiamata a difendere il titolo avendo vinto l'ultima edizione dei Campionati Europei battendo in finale la Slovenia nel 2021. Nella bacheca azzurra ci sono già sette trofei ma per dare l'inseguimento all'Unione Sovietica a quota 12 bisogna continuare a vincere.