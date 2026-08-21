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Velasco, guardia alta. "Subito al massimo"

Il ct azzurro alza l’asticella della concentrazione al via a Goteborg. "Sarà un torneo lungo: dovremo crescere una partita dopo l’altra"
Rinaldo Critelli
1 min
ItaliaVelascoeuropei pallavolo
Velasco, guardia alta. "Subito al massimo"© GALBIATI FIORENZO

Ci siamo, l’Italia esordisce oggi (ore 16) nel Campionato Europeo affrontando la Croazia a Göteborg. Dopo tre allenamenti allo Scandinavium, le azzurre sono pronte ad iniziare il tour de force della Pool D, che comprende anche Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Contro le croate impegno alla portata per le campionesse olimpiche e mondiali in carica, ma si sa che in rassegne così prestigiose oltre agli aspetti tecnici, è necessario presentarsi nelle giuste condiz

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