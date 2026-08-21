Velasco, guardia alta. "Subito al massimo"

Ci siamo, l’Italia esordisce oggi (ore 16) nel Campionato Europeo affrontando la Croazia a Göteborg. Dopo tre allenamenti allo Scandinavium, le azzurre sono pronte ad iniziare il tour de force della Pool D, che comprende anche Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Contro le croate impegno alla portata per le campionesse olimpiche e mondiali in carica, ma si sa che in rassegne così prestigiose oltre agli aspetti tecnici, è necessario presentarsi nelle giuste condiz