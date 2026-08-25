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Italia inarrestabile agli Europei: anche la Slovacchia si inchina a Velasco. Il prossimo avversario

Le azzurre spendono altri 3 punti nel girone D che vede le azzure già qualificate agli ottavi in programma dal 30 agosto all'1 settembre
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europei pallavoloItaliaVelasco
Italia inarrestabile agli Europei: anche la Slovacchia si inchina a Velasco. Il prossimo avversario© Foto galbiati - benda

Italia inarrestabile agli Europei. Le campionesse del mondo in carica superano la Slovacchia in 3 set (25-19, 25-18, 25-20) e spendono ulteriori 3 punti nella classifica del girone D, che vede le azzurre già qualificate agli ottavi di finale in programma dal 30 agosto all'1 settembre. Il successo alla quarta giornata segue infatti la vittoria all'esordio contro la Croazia e quelle su Montenegro e Svezia, tutte senza tie-break. L'agenda di Julio Velasco prevede ora la sfida contro la Francia in programma mercoledì 26 agosto.

Europei pallavolo: il calendario del girone D

  • 25 agosto 2026, ore 19: Svezia-Croazia
  • 26 agosto 2026: Francia-Italia
  • 26 agosto 2026: Slovacchia-Montenegro
  • 27 agosto 2026: Croazia-Montenegro
  • 27 agosto 2026: Svezia-Francia

Europei pallavolo: il calendario

  • Fase a gironi: 21-27 agosto
  • Ottavi di finale: 30 agosto-1 settembre
  • Quarti di Finale: 2-3 settembre
  • Semifinali: 5 settembre
  • Finali: 6 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Campionati Europei

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