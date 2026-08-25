Italia inarrestabile agli Europei: anche la Slovacchia si inchina a Velasco. Il prossimo avversario

Italia inarrestabile agli Europei. Le campionesse del mondo in carica superano la Slovacchia in 3 set (25-19, 25-18, 25-20) e spendono ulteriori 3 punti nella classifica del girone D, che vede le azzurre già qualificate agli ottavi di finale in programma dal 30 agosto all'1 settembre. Il successo alla quarta giornata segue infatti la vittoria all'esordio contro la Croazia e quelle su Montenegro e Svezia, tutte senza tie-break. L'agenda di Julio Velasco prevede ora la sfida contro la Francia in programma mercoledì 26 agosto.