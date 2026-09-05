Italia in finale agli Europei! Polonia ko in 4 set. Velasco torna a sognare: chi è l'avversario

Missione compiuta: l'Italvolley femminile è in finale agli Europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1 (25-19,25-19, 21-25, 25-16) e conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Per l'Italia sarà la sesta finale europea della propria storia, dopo quelle disputate nel 2001, 2005, 2007, 2009 e 2021. Cinque anni dopo l'oro conquistato a Belgrado contro la Serbia, la Nazionale torna dunque a giocarsi il titolo continentale e lo fa al termine di un percorso che, fino a questo momento, non conosce sconfitte: otto partite e otto vittorie.
Rivincita azzurra
Il successo di Istanbul aggiunge inoltre un significato particolare alla sfida con la Polonia. Proprio contro la formazione guidata da Stefano Lavarini, il 14 maggio 2024 ad Ankara, era arrivata l'ultima sconfitta dell'Italia contro una Nazionale europea, uno 0-3 nella Volleyball Nations League che coincise con la prima gara ufficiale di Julio Velasco dopo il ritorno sulla panchina azzurra.
Il medagliere europeo dell'Italia
Questi tutti i podi conquistati dall'Italia al campionato europeo di pallavolo femminile:
- 1989 - Terzo posto
- 1999 - Terzo posto
- 2001 - Secondo posto
- 2005 - Secondo posto
- 2007 - Primo posto
- 2009 - Primo posto
- 2019 - Terzo posto
- 2021 - Primo posto