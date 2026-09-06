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Italia, c’è la Turchia per la storia

Battuta la Polonia, le azzurre ritrovano la grande rivale di questo ciclo. Un anno fa fu l’epica finale del Mondiale
Diego De Ponti
1 min
ItaliaVelascoeuropei pallavolo
Italia, c’è la Turchia per la storia© GALBIATI - BENDA

Inviato a Istanbul - Ancora Italia-Turchia. Oggi alle 18, a Istanbul, le azzurre affronteranno le padrone di casa per il titolo europeo. Le secondo sono le detentrici, le italiane sono campionesse olimpiche e mondiali. Sfida sulle vette della pallavolo mondiale. Ieri la Turchia si è sbarazzata delle serbe, l’Italia ha fatto la sua parte con le polacche di Stefano Lavarini. Ma è la trama del confronto che ci unisce alla Turchia di Daniele

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