Italia, c’è la Turchia per la storia

Inviato a Istanbul - Ancora Italia-Turchia. Oggi alle 18, a Istanbul, le azzurre affronteranno le padrone di casa per il titolo europeo. Le secondo sono le detentrici, le italiane sono campionesse olimpiche e mondiali. Sfida sulle vette della pallavolo mondiale. Ieri la Turchia si è sbarazzata delle serbe, l’Italia ha fatto la sua parte con le polacche di Stefano Lavarini. Ma è la trama del confronto che ci unisce alla Turchia di Daniele