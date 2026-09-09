Lo spettacolo continua su Dazn: arrivano i Campionati Europei di volley maschile 

Tutte le partite dell'Italia sono su Dazn, insieme ai migliori incontri della competizione continentale. Per il commento tecnico, alla professionalità di Enrica Merlo, campionessa storica del volley femminile italiano si aggiunge la voce di Max Colaci , tra i migliori liberi della storia del volley italiano, icona di Perugia, Mvp delle finali di SuperLega 2025/26 e della Final Four di Champions League 2026 e colonna della Nazionale con cui ha conquistato la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio 2016.

L’Europeo si inserisce in una programmazione ancora più ricca per gli appassionati di volley su Dazn. A partire da questa stagione la piattaforma trasmetterà tutte le partite della LVF A1 Fineco, il massimo campionato italiano femminile, al via il 4 ottobre 2026, il meglio della Serie A2 Fineco, la Supercoppa Italiana da ottobre 2026 e la Coppa Italia Frecciarossa a febbraio 2027. L’offerta dedicata al volley si completa con la stagione 2026/27 della SuperLega Credem Banca e le principali competizioni europee per club femminili e maschili: su Dazn sarà disponibile la Champions League e il Mondiale per Club, oltre alle migliori sfide di Cup e Challenge Cup e al Mondiale 2027, la Vnl per una stagione che porterà il meglio della pallavolo italiana e internazionale a tutti gli appassionati.