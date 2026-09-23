Da Conte a Chiellini: quanti ospiti d'eccezione per Italia-Finlandia al Palavela di Torino!

Tanti i volti noti presenti alla gara che vede gli Azzurri di De Giorgi puntare al penultimo atto dell'Europeo 
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Pubblicato il 23.09.2026, 21:42

2 min

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Italia in campo al PalaVela di Torino, dove gli Azzurri di Fefe De Giorgi contendono alla Finlandia l'accesso alla semifinale del campionato europeo di pallavolo maschile (il vincitore affronterà la Francia, uscita vincitrice dalla sfida contro la Romania). Un evento che ha attirato tanti ospiti d'eccezione, tra cui l'ex tecnico e centrocampista della Juventus Antonio Conte - che a Torino vive con la propria famiglia - il dirigente bianconero Giorgio Chiellini e il numero 20 della Vecchia Signora Andrea Cambiaso. Presente sugli spalti anche la vedova di Gaetano Scirea insieme al figlio.

Road to Milano

Queste le date della fase finale dell'Europeo in programma al Forum di Assago, dove oltre la Francia a contendersi l'ultimo atto saranno Slovenia e Polonia:

  • Semifinali, 25 settembre: Slovenia-Polonia; Francia-Italia/Finlandia
  • Finale posto, 25 settembre
  • Finale, 25 settembre

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