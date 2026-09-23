Da Conte a Chiellini: quanti ospiti d'eccezione per Italia-Finlandia al Palavela di Torino!

Italia in campo al PalaVela di Torino, dove gli Azzurri di Fefe De Giorgi contendono alla Finlandia l'accesso alla semifinale del campionato europeo di pallavolo maschile (il vincitore affronterà la Francia, uscita vincitrice dalla sfida contro la Romania). Un evento che ha attirato tanti ospiti d'eccezione, tra cui l'ex tecnico e centrocampista della Juventus Antonio Conte - che a Torino vive con la propria famiglia - il dirigente bianconero Giorgio Chiellini e il numero 20 della Vecchia Signora Andrea Cambiaso. Presente sugli spalti anche la vedova di Gaetano Scirea insieme al figlio.