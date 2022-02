Cuneo-Reggio Emilia sfida inedita per la Coppa Italia di A2

CUNEO- Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo e Conad Reggio Emilia si confronteranno, questa sera nel Palazzo dello Sport di Cuneo (in virtù del miglior piazzamento in campionato della squadra di Serniotti) alle 21.15 in diretta Rai, per aggiudicarsi la 25a edizione della Coppa Italia di A2. Entrambe le contendenti non hanno mai raggiunto la finale e per questo lotteranno al massimo delle possibilità per scrivere il nome nell'albo d'oro.

La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, entrata come terza testa di serie, si è arrampicata fino in Finale battendo le due neofite del Campionato, HRK Diana Group Motta di Livenza ai Quarti e in Semifinale Delta Group Porto Viro.

Più arduo il percorso della Conad Reggio Emilia: partita quinta, ha prima eliminato al tie break la Kemas Lamipel Santa Croce ai Quarti per poi ritrovarsi fuori casa con la prima della classe nonché campione in carica, la Agnelli Tipiesse Bergamo. Anche questo quinto set ha arriso agli Emiliani. La 25esima edizione è tornata all’antico e ha ospitato esclusivamente squadre della Serie A2 Credem Banca, dopo la formula mista che nelle due passate stagioni aveva visto anche la partecipazione della Serie A3.

PRECEDENTI: 6 (3 successi BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, 3 successi Conad Reggio Emilia)

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Coppa Italia: Iacopo Botto – 18 punti ai 200 (Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo); Wagner Pereira Da Silva – 5 punti ai 200 (Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo).

In carriera tutte le competizioni: Simone Scopelliti – 3 muri vincenti ai 300 (Conad Reggio Emilia); Lorenzo Diego Cantagalli – 5 punti ai 1200 (Conad Reggio Emilia).

Lorenzo Codarin (BAM Acqua San Bernardo Cuneo)- “Un evento più unico che raro: è dall’ultimo pallone a terra della semifinale che ne parliamo, sarà sicuramente uno spettacolo, una partita indimenticabile. Giocare sul tricolore una finale di Coppa Italia, vada come vada, lo ricorderemo per molto tempo. Uno dei motivi per cui ho deciso di rimanere è proprio per giocare partite con gli spalti pieni e il pubblico come i tifosi che cantano e gridano ‘Cuneo!’, il momento è arrivato. Siamo una squadra forte, che vuole vincere e ci crede, con alle spalle una grande Società che si fida di noi, molto organizzata e che si merita tanto”.

Nicola Sesto (Conad Reggio Emilia)- « In questi giorni stiamo vivendo in un turbinio di emozioni, siamo sempre partiti da sfavoriti e abbiamo sempre giocato fuori casa, ma abbiamo sempre riportato a Reggio il risultato, quindi in questo momento siamo si emozionati, ma anche consapevoli di dover mantenere il cinismo e focalizzarci su quello che sarà e non su quel che è stato. Purtroppo la finale non sarà giocata su un campo neutro, e forse in piccola parte questo potrebbe influenzare il risultato, ma noi non saremo soli, da Reggio sappiamo che partiranno per sostenerci una ottantina di tifosi. Dovremo essere bravi ad andare oltre tutto, al di là del fattore campo noi daremo tutto in campo, lottando sicuramente su ogni pallone ».

FINALE DEL MONTE® COPPA ITALIA SERIE A2-



Venerdì 11 febbraio 2022, ore 21.15-

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia

Arbitri: Armandola, Cavalieri