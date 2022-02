Champions League: Monza e Novara si giocano il passaggio ai quarti

ROMA- Tre italiane in campo domani nella 6a giornata di Champions Femminile. Due, Vero Volley Monza, l’ Igor Gorgonzola Novara, giocheranno per la qualificazione ai quarti metre l’A.Carraro Imoco Conegliano ha già staccato il pass per il turno successivo. Le tre partite potranno essere viste in diretta e con commento in italiano su Discovery+, decisiva soprattutto per Monza e Novara, con Conegliano già certa dell’approdo ai quarti e del primo posto.

Dopo le gioie del weekend, è subito tempo di tornare concentrate per le ragazze della Vero Volley Monza, che domani alle ore 17.00 italiane scenderanno in campo in una sfida decisiva per l’accesso ai quarti di CEV Champions League. L’obiettivo è chiaro: ottenere tre punti contro le finlandesi dell’LP Salo e sperare di ricevere notizie positive dagli altri campi. Alla fase successiva passano infatti le tre migliori seconde dei cinque gironi e al momento Monza è la peggiore con 9 punti. Ma cruciale potrebbe essere “l’aiuto” delle altre italiane in campo, Novara e Conegliano, impegnate proprio contro due dirette rivali delle ragazze di coach Gaspari. All’andata il risultato fu netto in favore delle rosablu (3-0), con una grande prestazione di squadra e una super Gennari MVP.

Queste le parole del mister nel prepartita:

« La partita contro Scandicci è stata intensa ed importante per noi. Siamo primi, ma è troppo presto parlare di classifica in campionato visto che ci sono tanti recuperi in ballo. Dobbiamo essere bravi, come fatto finora, a non pensare al passato, concentrandoci su una partita che è fondamentale per noi. Dobbiamo vincere nel miglior modo possibile contro Salo e attendere i risultati dagli altri campi, sperando che vada tutto come deve andare”. In coro Alessia Orro: “E’ una gara molto importante per la qualificazione. E’ nostro dovere vincere nel miglior modo possibile per cercare di passare come migliori seconde. Faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo ».

L’A.Carraro Imoco Conegliano è già sicura dell’accesso ai quarti di finale e del sorteggio come testa di serie grazie al record immacolato in Europa, con cinque successi in tre set su altrettanti confronti. Ma l’impegno delle ore 19.30 contro il Chemik Police non va preso sotto gamba, sia per proseguire l’imbattibilità europea che dura dal maggio 2019 che per regalare un’altra gioia al pubblico del Palaverde. La concentrazione dovrà essere la stessa della gara d’andata, quando in Polonia non ci fu storia grazie ad una super Egonu da 19 punti e 60% in attacco.

Così ha parlato coach Santarelli:

« E’ l’ultima gara del nostro girone e anche se per noi il risultato non conta ai fini della qualificazione, ci teniamo a fare bene per dare seguito alla bella vittoria di Busto dopo il k.o. con Monza. Cercheremo di mantenere l’imbattibilità in Champions in vista del sorteggio di venerdì, quando sapremo l’avversaria della fase decisiva. Il Police è una squadra che esprime una buona pallavolo, con una velocità di gioco inusuale, con palle molto spinte per le schiacciatrici di posto 4. Conosciamo pregi e difetti, sappiamo dove potremo colpirle, ma anche che ci dovremo adattare alla velocità del loro gioco, all’andata ci riuscì bene e dobbiamo ripeterci. Loro hanno innestato una giocatrice come Drews e hanno recuperato Kokolewska, noi saremo sempre senza Robin e Sarah, che stanno recuperando bene ed è imminente il loro ritorno alla piena efficienza ».

Alle ore 21.00, al PalaIgor toccherà invece all’Igor Gorgonzola Novara guadagnarsi l’accesso diretto alla fase successiva. Con 12 punti frutto di quattro vittorie e una sconfitta, le ragazze di mister Lavarini accoglieranno la Dinamo Mosca, ancora in gioco grazie allo 0-3 ottenuto contro il Liberec nella partita inizialmente vinta a tavolino dalle ceche e poi ribaltata dalla decisione inaspettata e senza precedenti della CEV. Una polemica che non deve distrarre le zanzare dall’obiettivo tre punti, utile non solo per il passaggio sicuro ai quarti ma anche per un sorteggio da testa di serie in caso di risultati favorevoli dagli altri campi. All’andata fu secco 0-3 in Russia, con un’ottima prestazione corale delle ragazze di mister Lavarini, con Karakurt, Chirichella, Daalderop e Bosetti in doppia cifra.

Proprio la schiacciatrice italiana ha rilasciato qualche dichiarazione:

« Per noi non è un periodo facile, siamo rientrate o stiamo rientrando praticamente tutte da periodi più o meno lunghi di stop forzato a causa del Covid. Siamo state travolte da questa “ondata” che ha complicato un po’ tutto, anche ora che giochiamo ci troviamo a dover affrontare tanti impegni decisivi in successione, senza avere possibilità di recupero. La cosa importante però, è che nelle scorse due partite abbiamo dimostrato di essere squadra e di essere capaci di mettere in campo tutto quello che abbiamo e forse anche qualcosa di più, pur di raggiungere la vittoria. Alle difficoltà si reagisce così. Con Mosca servirà una partita molto intelligente, dovremo dare tanta pressione al servizio, come abbiamo fatto con Monza e Cuneo, per poi limitare il loro attacco anche con il nostro muro-difesa. Non sarà facile ma sappiamo che la posta in gioco è altissima e siamo pronte a lottare ».

CHAMPIONS LEAGUE IL PROGRAMMA DELLA SESTA GIORNATA-



POOL B (Diretta Discovery +)

Vakifbank Istanbul – Asptt Mulhouse 15/02 Ore 15.00

Lp Salo – Vero Volley Monza 15/02 Ore 17.00



Pool C (Diretta Discovery +)

Vk Dukla Liberec – Thy Istanbul 15/02 Ore 20.00



Igor Gorgonzola Novara – Dinamo Moscow 15/02 Ore 21.00



Pool E (Diretta Discovery +)

Fatum Nyiregyhaza – Zok Ub 15/02 Ore 18.00



A. Carraro Imoco Conegliano – Grupa Azoty Chemik Police 15/02 Ore 19.30

LE CLASSIFICHE-

POOL B-

Vakifbank Istanbul 15 (5-0)



Vero Volley Monza 9 (3-2)

Asptt Mulhouse Vb 3 (1-4)

Lp Salo 3 (1-4)

POOL C-

Igor Gorgonzola Novara 12 (4-1)

Dinamo Moscow 10 (4-1)

Thy Istanbul 8 (2-3)

Vk Dukla Liberec 0 (0-5)



POOL E-

Carraro Imoco Conegliano 15 (5-0)

Grupa Azoty Chemik Police 12 (4-1)

Zok Ub 3 (1-4)

Fatum Nyiregyhaza 0 (0-5)