En plein per Conegliano, superato anche il Chemik

TREVISO- Sesta vittoria piena per 3-0 su altrettanti in contri per l’A.Carraro Imoco Volley che completa il suo percorso nella Pool E superando in tre set (25-19, 25-22, 25-22) un non certo arrendevole Chemik Police. Egonu (24 punti per lei) compagne hanno giocato una partita convincente che attesta la crescita delle ultime settimane. Ora si attende con fiducia il sorteggio di venerdì che svelerà l'avversaria che le pantere affronteranno nei quarti.

Le campionesse d’Europa, prive di Fahr e De Kruijf e all’ultimo anche di Caravello (indisposizione), si schierano con Wolosz-Egonu, Vuchkova-Folie, Plummer-Coirtney, libero De Gennaro, le polacche repòlicano con De Almeida-Brakocevic, Wasilewska-Polec, Drews-Lukasic, libero Stenzel.

Le Pantere iniziano molto bene con Egonu e Folie a colpire (4-2), mentre il Police fatica ad entrare nel match. Le polacche come Conegliano sono in formazione rimaneggiata per parecchi infortuni e soffrono la gran partenza gialloblù, Wolosz e compagne allungano ancora fino al 6-2. Scrollata l’emozione le ragazze di coach Nawrocki iniziano a carburare, ace di Lukasik per il -2 (7-5) dopo un bel colpo di De Almeida. L’A.Carraro Imoco però trova linfa dal muro, Plummer trova il “block” del 9-5. Le Pantere spingono e continuano a tenere il vantaggio nonostante la strenua resistenza della “trevigiana” Brakocevic (ex di turno, come Wolosz). Egonu firma il 16-10, poi proprio Brakocevic con attacco ed ace riporta sotto pericolosamente il Chemik (16-13). Tocca a Megan Courtney riportare le padrone di casa a +4 con una bella parallela. Ma il set resta aperto, De Almeida con fantasia tutta brasiliana dà sprint alla manovra polacca e chiude anche di prima persona (3 punti nel suo score del set) per il 18-16, poi l’americana Drews sigla il -1 (18-17).

Ci pensano Vuchkova ed Egonu (9 punti nel set!) a riportare Conegliano a +3 (20-17), time out del Chemik, ma Folie insiste con l’attacco che vale il 21-17. Ora l’A.Carraro Imoco difende con tenacia, è attenta a muro (4-0 il parziale del set nel fondamentale) e non sbaglia più fino alla chiusura del set: 25-19 con il muro di Folie che manda 1-0 la squadra di casa.

Nel secondo set il Chemik Police inizia con il piglio giusto, le giocatrici di maggior spessore come Brakocevic e Drews mettono a ferro e fuoco la difesa veneta e prendono un discreto vantaggio conservato fino al 10-13. C’è Sylla in campo al posto di Plummer e la carica di energia della capitana azzurra si fa sentire (giocherà un set da incorniciare con 7 punti e il 75% in attacco!), dopo i colpi di Egonu e Folie è proprio di Miriam il muro del riaggancio (13-13) che costringe al time out la squadra ospite.

Alla ripresa del gioco capitan Wolosz si affida a Egonu per il sorpasso, poi le polacche sbagliano e Conegliano prende la testa (15-13). La gara è piacevole e il pubblico si diverte specie quando la squadra di coach Santarelli con il trio De Gennaro-Courtney-Sylla dà spettacolo in difesa con recuperi eccezionali. Si va punto a punto fino allo sprint finale, il Chemik spinge ancora con un’ottima Lukasik (6 punti nel set) che firma il 17-17, ma Sylla rimette le Pantere sul piede avanzante. Ci pensa Courtney in difesa a dare a Paola Egonu (7 punti nel set con un ottimo 64% in attacco) la possibilità di piazzare il minibreak (20-18), altro time out Police.

Drews però non ci sta, la mancina statunitense, neoarrivo per il Chemik, va a colpire due volte di forza e pareggia a quota 20. Ora Wolosz forza il gioco al centro e Rapha Folie risponde bene a suon di primi tempi vincenti (100%, 4/4 nel set!), poi fa lo stesso la collega di reparto Vuchkova che sigla il 24-22 sfruttando un ottimo turno di battuta di Giulia Gennari. Dopo il break tutto dalle mani delle centrali, il 25-22 finale è un mani e fuori di Sylla dopo una delle celeberrime ricostruzioni veloci della squadra di coach Santarelli.

Il terzo set vede l’A.Carraro Imoco inserire anche Omoruyi per Courtney, ma il ritmo non scende ed è subito 3-1. De Gennaro e compagne tengono concentrazione e intensità, il Chemik si dimostra un’ottima compagine, pur senza elementi importanti risponde sempre con grinta e finchè può tiene il ritmo di Wolosz e compagne. I colpi di Drews, Lukasik e Pol riescono sempre a rintuzzare i tentativi di fuga della squadra gialloblù e arriva anche il sorpasso 11-12 con Brakocevic. Ma l’A.Carraro Imoco non si scompone, Folie continua a passare da altezze siderali, inarrestabile per il muro ospite, ma le polacche restano appaiate (14-14). Le Pantere giocano con ordine e senza strafare tornano avanti grazie ai “vincenti” della giovane Omoruyi (17-15). Drews prova a rispondere, ma la varietà di attaccanti a disposizione di Asia Wolosz consente a Conegliano di restare avanti, il 20-18 è firmato da Egonu. Le Pantere allungano. Sylla difende, De Gennaro alza, Egonu (MVP con 24 punti) piazza il 21-18. Dopo un sussulto del Chemik i punti finali sono di Sylla e di Wolosz a muro per il 6° 3-0 su 6 partite del girone!

I PROTAGONISTI-

Daniele Santarelli (Allenatore Imoco Conegliano)- « Abbiamo fatto una bella partita e non era scontato. Siamo una squadra forte ma affrontavamo una squadra fastidiosa. Potevamo fare meglio in battuta dove non abbiamo servito al nostro livello. Comunque ci prendiamo questa vittoria. Sono convinto che nelle prossime settimane cresceremo di livello ».

IL TABELLINO-

CARRARO IMOCO CONEGLIANO – GRUPA AZOTY CHEMIK POLICE 3-0 (25-19, 25-22, 25-22)

CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Plummer 2, Courtney 6, Folie 11, Vuchkova 4, Wolosz 1, Egonu 24, De Gennaro (L), Gennari, Omoruyi 2, Sylla 10. Non entrate: Caravello, Frosini, Fahr (L), Munarini. All. Santarelli.

GRUPA AZOTY CHEMIK POLICE: Drews 13, De Almeida Rios 5, Brakocevic Canzian 10, Wasilewska 1, Lukasik 15, Pol 6, Stenzel (L), Polec, Czyrnianska. Non entrate: Zurawska (L), Milenkovic. All. Nawrocki.

ARBITRI: Lecourt, Markelj.

NOTE – Durata set: 27′, 25′, 34′; Tot: 86′.