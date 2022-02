I risultati della sera portano Monza ai quarti di Champions

MONZA- La Vero Volley Monza può gioire a scoppio ritardato. Dopo la vittoria di oggi pomeriggio sul campo del Salo la squadsra di Gaspari è stata costretta ad attendere i risultati delle partite della sera per conoscere il suo destino in Champions League. Le notizie giunte dagli altri campi hanno fatto esplorere la festa nel clan della squadra brianzola. Il secondo posto ottenuto nel girone B dietro al VakifBank Istanbul,con quattro vittorie e 12 punti all'attivo, è stato sufficiente per entrare tra le prime otto d'Europa. Il doppio successo della A. Carraro Imoco Conegliano e della Dinamo Mosca, rispettivamente sul Grupa Azoty Chemik Police e la Igor Gorgonzola Novara, le monzesi accedono alla fase finale della prima manifestazione continentale per club in ordine di importanza tra le tre migliori seconde delle cinque pool.