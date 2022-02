Il 6 marzo la finale di Coppa Italia in diretta su Rai 2

BOLOGNA- Una novità importante per tutti gli appassionati di pallavolo che domenica 6 marzo potranno seguire la Finale di Coppa Italia Maschile in diretta televisiva su Rai 2.

La rete ammiraglia della Rai si collegherà in diretta alle 15.00, orario in cui si giocherà la partita, anticipata proprio per consentire l'inserimento nel palinsesto-

Cambia quindi anche il programma per la Finale di Serie A3, che dalle Semifinali giocate ieri conosce il nome delle sue due protagoniste: Videx Grottazzolina e Tinet Prata di Pordenone. La gara sarà giocata sabato 5 alle ore 20.30, immediatamente a seguire le due Semifinali Sir Safety Conad Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino – Allianz Milano, e verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo.

L’inizio della prevendita per il super-evento è atteso per venerdì 25 febbraio, una volta note le linee del Governo sulla capienza dei palasport.