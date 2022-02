Champions League: Monza-Conegliano è derby nei Quarti

LUSSEMBURGO (LUSSEMBURGO)- Non è stata generosa l'urna di Lussemburgo con le due formazioni italiane qualificate per i quarti di Champions League. Il sorteggio infatti metterà a confronto diretto Vero Volley Monza e A.Carraro Imoco Conegliano per uno scontro fratricida da dentro o fuori. Andata a Monza (tra l’8 e il 10 marzo) e il ritorno a Conegliano. Già sorteggiati anche gli accoppiamenti per la semifinale, con l’italiana che uscirà da questo turno che affronterà la vincente dell’altro derby, quello russo tra Dinamo Kazan e Dinamo Mosca.