Scandicci in Turchia per la semifinale di Challenge Cup

AYDIN (TURCHIA)- Trasferta turca per la Savino Del Bene Sacandicci che domani, giovedì 24 febbraio, sarà protagonista ad Aydin in Turchia contro il BBSK per la gara di andata delle semifinali della Challenge Cup. L'inizio della partita è previsto alle ore 17.00 italiane (19.00 locali).

Scandicci era approdata alle semifinali dopo aver superato Cannes nei quarti nel doppio incontro al Palazzetto di Scandicci (3-1) ed al Palais des Victoires (0-3), mentre precedentemente le ragazze di coach Barbolini avevano superato Atene nei sedicesimi e Potsdam negli ottavi di finale. Aydin è riuscita ad arrivare alle semifinali di Challenge, invece, dopo aver battuto le rumene del Lugoj in due battaglie finite entrambe in favore delle turche al tie-break.

LE AVVERSARIE-

Nelle fila di Aydin quest’anno è presente una connazionale: Anna Nicoletti, opposto classe ’96 approdata questa stagione in Turchia dopo le esperienze in Italia con Conegliano, Monza, Filottrano e Brescia.

Aydin si trova attualmente in nona posizione in Sultanlar Ligi, avendo raccolto 25 punti in 20 partite (8 vittorie e 12 sconfitte).

La squadra di coach Alper Hamurcu in Sultanlar Ligi è scesa in campo il 18 febbraio nella gara contro Eczac?ba?? persa 3-0 (25-13 , 25-13, 25-20), mentre in Challenge Cup le turche avevano vinto nei quarti di finale contro le rumene del Lugoj 3-2 (26-28, 25-16, 25-16, 22-25, 15-10) in casa e 2-3 in Romania (25-23, 24-26, 25-22, 20-25, 9-15).

LE SEMIFINALI-

Oltre a Savino Del Bene Scandicci ed Aydin BBSK sono arrivate alle semifinali di Challenge Cup anche le serbe del Tent Obrenovac e le spagnole del CV Tenerife LA LAGUNA che hanno superato nei quarti rispettivamente le rumene del C.S. Medgidia e le greche del Panathinaikos.

LE PAROLE DEL TECNICO MASSIMO BARBOLINI-

« Partiamo per questa trasferta importante, sia per la partita sia per un eventuale passaggio del turno perché farebbe entrare per la prima volta nella sua storia Scandicci in una finale sia europea che italiana, per cui andremo a cercare di ottenere un grande risultato. Lo faremo contro una squadra che è una delle migliori nel novero di quelle della Challenge Cup, ed anche se non sta facendo un buon campionato in Turchia è sicuramente una squadra di valore. Si va sulle due gare, la prima non è decisiva, però sarebbe veramente importante arrivare davanti al nostro pubblico con un buon risultato, essendo però consapevoli che si ripartirebbe comunque da zero. E’ una squadra che stiamo studiando, abbiamo già giocato contro alcune loro giocatrici, e sono molto fiducioso che possiamo fare un buon lavoro ».

SEMIFINALE CHALLENGE CUP-

GARA DI ANDATA- 24/02/2022 Ore 17.00 italiane

Aydin BBSK-Savino Del Bene Scandicci

GARA DI RITORNO- 02/03/2022 Ore 20.00

Savino Del Bene Scandicci-Aydin BBSK