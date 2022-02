Monza consolida il primato con la vittoria di Chieri

MONZA -Una prestazione generosa e volitiva, con fasi di ottimo gioco, non bastano alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per evitare la sconfitta contro la Vero Volley Monza che sbanca il PalaFenera con un meritato 0-3, nel recupero della 2a di ritorno, confermando e consolidando il suo primato in vetta al campionato. Nell’arco dei tre set la squadra di Marco Gaspari mette complessivamente in campo più qualità ma soprattutto più continuità, in particolare al servizio a nel muro-difesa. Le biancoblù al contrario dopo aver lottato il primo set punto a punto cedendo nel finale di un’incollatura, accusano a metà delle due successive frazioni due passaggi a vuoto che agevolano il compito alle brianzole compromettendo l’esito dei set e della gara. Top scorer dell’incontro Stysiak, autrice di 18 punti e premiata MVP. In doppia cifra anche Gennari (13) e Danesi (11), mentre fra le padrone di casa le migliori realizzatrici sono Cazaute e Mazzaro con 9 punti. Senza Rettke (l’americana, essendo un recupero, non era ancora tesserata quando la gara si sarebbe dovuta giocare), Gaspari ha beneficiato ancora una volta di una prova corale e di grande qualità da parte di tutte le sue atlete, brave ad imporre un gioco fludio fin dalle prime battute, contenendo una determinata e ben organizzata formazione di casa. Monza ha portato a casa la posta piena affidandosi ai velenosi turni in battuta di Orro e Stysiak (quest’ultima MVP con 18 punti), alla correlazione muro-difesa da favola di Danesi e Candi (3 e 5 muri a testa) e alle straordinarie difese di Parrocchiale e Gennari, sempre pronte a supportare il contrattacco delle monzesi. Vinto il primo gioco al fotofinish, con Chieri brava a risalire con pazienza grazie a Cazaute e Frantti, la Vero Volley ha incanalato sui giusti binari la sfida, limitando i buoni ingressi dal secondo set di Villani e Perinelli, chiudendo così il confronto. Ora per le lombarde c’è la sfida a Casalmaggiore sabato sera nell’anticipo dell’ottavo turno di ritorno.

Primo set- Bregoli sceglie Bosio in regia, Grobelna opposto, Alhassan e Mazzaro al centro, Frantti e Cazaute schiacciatrici e De Bortoli libero. Gaspari risponde con Orro-Stysiak, Danesi e Candi al centro, Gennari e Davyskiba bande e Parrocchiale libero. Filotto di tre punti delle rosablù con Gennari e Candi, 4-1 e Bregoli chiama time-out. Al ritorno in campo una giocata a testa di Mazzaro, Frantti e Cazaute riporta sotto la Reale Mutua Fenera, 6-4, ma un muro di Orro prima e Danesi poi, seguito da un attacco vincente di Gennari, allontana le lombarde, 10-6. Una scatenata Stysiak porta la Vero Volley prima sul 14-9 e poi sul 17-13, momento in cui le chieresi si riavvicinano gradualmente con Frantti e Cazaute, 19-16, fino alla parità, 21-21, che costringe Gaspari a chiamare time-out. Mani e fuori di Gennari, errore di Grobelna e la Vero Volley torna a più due, 23-21. Un’altra giocata di Gennari, dopo il primo tempo di Alhassan e l’errore di Stysiak, regalano il set, 25-23 alle monzesi.

Secondo set- Confermati i sestetti del primo gioco. Parte forte Chieri con il duo Grobelna e Mazzaro a spingere le piemontesi sul 6-2 e Gaspari chiama time-out. Sul turno in battuta di Gennari arrivano due muri di Candi, su Cazaute prima e Grobelna poi, a valere il meno uno Monza ed il time-out Bregoli, 6-5. Nuovo allungo Chieri con Cazaute e Frantti, 9-6, ma Monza graffia con Stusiak, Davyskiba e Orro (ace) per il controsorpasso, 11-9. Dentro Perinelli per Frantti, ma Orro continua a spingere benissimo dai nove metri, agevolando le fiammate di Stysiak e Danesi e qualche errore della Reale Mutua che coincide con il 16-9 Vero Volley. Dentro anche Karaouglu per Grobelna e Bonelli per Bosio tra le fila chieresi, brave a dare la scossa della rincorsa, 21-16. Sono però le invenzioni di Stysiak e Davyskiba a segnare l’allungo decisivo per Monza, brava a chiudere a suo favore anche il secondo gioco, 25-20.

Terzo set-Perinelli e Villani confermate per Frantti e Cazaute: ecco le uniche novità in campo rispetto ad inizio gara. Break Vero Volley Monza con Candi e Stysiak, 3-1, ma Chieri aggancia e sorpassa con il velenoso turno in battuta di Bosio (un ace per lei oltre alla slash di Mazzaro), 4-3. Punto a punto serrato fino al 10-10, con Stysiak a spingere per la Vero Volley e Villani a rispondere per le padrone di casa, poi è ancora Monza a piazzare il break, con un ace di Stysiak e un errore di Chieri, 12-10 e Bregoli chiama a raccolta le sue. Alla ripresa del gioco c’è un altro errore della Reale Mutua Fenera ed il turno da favola di Gennari in battuta (anche un ace oltre ad agevolare il muro di Candi su Grobelna) e Bregoli chiama nuovamente time-out sul 15-11 Monza. Le monzesi spingono sull’acceleratore, prendendo le misure a muro agli attaccanti di Chieri e schiacciando fortissimo in attacco, con Davyskiba e Gennari, 18-13. Mini break della squadra di casa, con Grobelna in battuta, 18-16 e Gaspari chiama time-out. Dentro Lazovic per Davyskiba, con Gennari e Stysiak che continuano ad andare a bersaglio, 21-18. Muro di Candi su Villani, che poi sbaglia al servizio dopo il pallonetto vincente di Mazzaro, 24-20 Vero Volley. Perinelli e l’errore di Van Hecke fanno sperare Chieri (24-22), ma Lazovic chiude set, 25-22 e gara 3-0 per Monza.

I PROTAGONISTI-

Francesca Villani (Reale Mutua Fenera Chieri)- «Oggi abbiamo avuto parecchi black out, ripartiamo però da quello di buono che c’è stato. Ultimamente ci manca un po’ di ritmo e di fiducia, ma sono convinta che gli impegni ravvicinati ci possano aiutare a ritrovarlo presto. Domenica con Cuneo sarà un’altra battaglia, non dobbiamo abbatterci quando le avversarie giocano bene perché ci sarà tanto da combattere».

Anna Danesi (Vero Volley Monza)- « E’ stata una bellissima vittoria. Forse ci aspettavamo una gara un po’ più tosta, ma siamo state brave ad imporre il nostro muro-difesa, impedendo a Chieri di uscire. Sono tre punti importanti contro una buonissima squadra che consolidano il nostro primo posto. Come si sta in vetta? Molto bene. Il campionato è ancora lungo ma essere lì è comunque importante. Puntiamo a fare sempre di più e non ci accontentiamo. Rispetto ad inizio stagione il gruppo è diventato solido. Abbiamo trovato il nostro ritmo e si vede. Chiunque scenda in campo offre un contributo prezioso. E’ bello giocare insieme ».

IL TABELLINO-

REALE MUTUA FENERA CHIERI – VERO VOLLEY MONZA 0-3 (23-25 20-25 22-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 9, Alhassan 3, Bosio 1, Frantti 4, Mazzaro 9, Grobelna 8, De Bortoli (L), Villani 7, Perinelli 4, Weitzel 1, Karaoglu 1, Bonelli. Non entrate: Armini (L). All. Bregoli.

VERO VOLLEY MONZA: Davyskiba 7, Danesi 11, Stysiak 18, Gennari 13, Candi 7, Orro 4, Parrocchiale (L), Lazovic 1, Van Hecke, Boldini. Non entrate: Negretti (L), Moretto, Zakchaiou. All. Gaspari.

ARBITRI: Brunelli, Piana.

NOTE –, Durata set: 30′, 29′, 26′; Tot: 85′.

MVP: Magdalena Stysiak (Vero Volley Monza)

Spettatori: 594