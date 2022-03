Champions League: Monza-Conegliano sfida per entrare in finale

Una partita quindi dal peso specifico importante (in diretta domani, mercoledì 9 marzo, su Eurosport 2, Discovery + e Rai Sport Web alle ore 20.30) e che vedrà affrontarsi due delle squadre in lotta anche per il campionato di vivo Serie A1. In stagione il bilancio è di 1-1, con due vittorie esterne: per le pantere nel girone di andata per 2-3, per le rosablu nel girone di ritorno per 1-3. La squadra di coach Gaspari, che al momento guarda tutti dall’alto in campionato, arriva dal bel 3-0 contro Cuneo e soprattutto dall’esordio del nuovo acquisto Jordan Larson, già integrata negli schemi brianzoli e pronta a scendere in campo nella coppa europea. Lato Conegliano, dopo la sconfitta con Novara, sono invece arrivati tre punti fondamentali nel big match contro Scandicci, con le ragazze di mister Santarelli a soli due punti dalla vetta in Serie A1 e peraltro imbattute quest’anno in Europa.

Così ha presentato l’incontro Marco Gaspari:

« Ogni partita ha una storia a sé. Troveremo di fronte a noi una squadra, come Conegliano, abituata ad incontri del genere, dovremo approcciare la sfida nel migliore dei modi, sapendo che si gioca su due partite. Giocando davanti al nostro pubblico, l’obiettivo è di presentarci al match di ritorno nel migliore dei modi, dando continuità alla bella performance espressa contro di loro in campionato. Noi abbiamo cambiato frequentemente assetti, ci siamo evoluti, sia per esigenze gestionali che per i nuovi innesti, ma anche Conegliano ha modificato spesso le sue atlete, recuperando De Kruijf. Di fondo secondo me saranno due gare simili ma diverse. Dovremo essere concreti nel muro-difesa ed aggressivi al servizio ».

Risponde così mister Daniele Santarelli:

« Monza è una squadra molto forte che ha allestito una rosa competitiva ad inizio stagione e poi ha anche inserito giocatrici importanti nel mercato invernale, ha esperienza, fisicità e talento. Noi lo sappiamo bene perché recentemente ci ha sconfitto in casa nostra, ma lì era regular season, qui si tratta di uno scontro andata e ritorno dove la posta in palio è molto alta e cambierà molto l’approccio delle squadre. Rispetto al campionato loro hanno inserito Larson, noi abbiamo recuperato le giocatrici infortunate quindi le sfide precedenti non fanno molto testo. Noi andiamo in Lombardia con fiducia e ci prepariamo per giocare domani la nostra miglior partita per iniziare bene il doppio confronto con Monza ».

QUARTI DI FINALE ANDATA-

Developers Rzeszow – Vakifbank Istanbul 08/03 Ore 18:00

Vero Volley Monza – A.Carraro Imoco Conegliano 09/03 Ore 20:30

Quarti Di Finale Ritorno-

Vakifbank Istanbul – Developers Rzeszow 16/03 Ore 16:00

A.Carraro Imoco Conegliano – Vero Volley Monza 17/03 Ore 20:30