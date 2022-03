Cev Cup: Monza travolge il Tours nella Finale d'andata

MONZA- Le mani della Vero Volley Monza sulla Cev Cup 2022 . Stasera, nella finale d'andata la formazione di Eccheli ha travolto in tre set 3-0 (25-19, 25-19, 25-22) il Tours VB ed ipoteca la vittoria finale dalla quale la separano soltanto i due set da conquistare nella gara di ritorno di mercoledì prossimo nella Finale di ritorno. La squadra brianzoli si è resa protagonista davanti al suo pubblico di una prestazione collettiva davvero perfetta, devastante tra attacco e difesa, ma soprattutto monstre dai nove metri, con i turni in battuta di Davyskiba (MVP della sfida), Dzavoronok e Grozer a fare la differenza, agevolando di conseguenza i muri di squadra (13, contro 1 degli ospiti, di cui 5 personali di Beretta). I monzesi l’hanno fatta sembrare facile, ma così non è stata, perché Tours ha sempre dimostrato di poter creare problemi e ritagliarsi degli strappi importanti durante tutto il match, con le accelerazioni di Derouillon e Tillie nei primi due giochi e quelle di Palonsky e Geraldo Graciano nel terzo a tenere sempre viva la squadra guidata di Franckowiak. La Vero Volley l’ha però vinta soprattutto con il cuore e con l’entusiasmo delle giornate migliori, impreziosendo la sua serata da applausi con la doppia cifra di Davyskiba, Dzavoronok e Grozer (10, 18 e 15 punti) e le difese di un super Gaggini (preferito a Federici, a riposo precauzionale per un fastidio alla schiena). Fra una settimana esatta in Francia a Monza servirà un’altra gara così per vincere due set e alzare il primo trofeo continentale della sua storia.

Primo set-Eccheli sceglie Orduna in diagonale con Grozer, Galassi e Beretta centrali, Dzavoronok e Davyskiba in banda e Gaggini libero. Fronckowiak risponde con Coric in regia, Derouillon opposto, Teryomenko e Leandro al centro, Tillie e Palonsky schiacciatori e Perry libero. Break Tours con Palonsky, 4-2, ma un filotto di tre punti guidato da Grozer, Davyskiba e l’errore di Derouillon, valgono il controsorpasso Monza, 5-4. Punto a punto fino al 7-7, con Derouillon a spingere per i francesi e Dzavoronok a rispondere per Monza. Si viaggia con intensità e begli scambi da entrambe le parti fino al 10-10, sempre con Dzavoronok e Derouillon a sembrare i più efficaci in fase offensiva, poi break degli ospiti con il turno in battuta di Tillie (anche un ace per lui), 13-10 e time-out Monza. Grozer e Davyskiba danno una scossa ai monzesi (14-13), bravi ad acciuffare la parità con il muro di Beretta su Tillie (15-15) prima e a mettere la testa avanti con il muro di Dzavoronok su Derouillon, 17-16. Dopo il time-out chiamato da Franckowiak, Tillie spara out e poi si prende un muro da Grozer che coincide con il 19-16 Vero Volley ed il nuovo time-out Tours. Sempre sull’ottimo turno in battuta di Davyskiba (autore anche di un ace) arrivano l’errore di Derouillon, che lascia poi il posto a Geraldo Graciano, il muro di Beretta su Leandro ed il mani e fuori di Grozer per il 23-16 Monza. Teryomenko dal centro e l’errore monzese tengono in corsa i francesi (24-19), ma Dzavoronok chiude il primo gioco 25-19 per i suoi.

Secondo set-In campo gli stessi di inizio gara. Subito break Vero Volley con uno devastante Davyskiba in attacco e un super Beretta a muro, 6-4. Teryomenko dal centro riporta il punteggio in parità, 6-6, e si viaggia sull’equilibrio fino al 9-9, con Grozer e Dzavoronok ad andare a bersaglio per i monzesi e Teryomenko a rispondere per Tours. Break Vero Volley con l’errore ospite e l’ace di Dzavoronok, 11-9, ma i francesi pareggiano di nuovo con il tocco vincente di Coric dopo la battuta out di Galassi (12-12). Livello di intensità altissimo, con belle difese e grandi attacchi: Davyskiba continua a spingere bene in fase offensiva e al servizio, agevolando il muro di Grozer su Palonsky e Franckowiak chiama time-out sul 15-13 Vero Volley. Alla ripresa del gioco nuovo assolo di Grozer, 16-13, ma Tillie interrompe la serie dei padroni di casa (16-14). Dentro Geraldo Graciano per Derouillon, ma Monza che continua a fare male in attacco con Grozer e approfittando di qualche sbavatura degli ospiti: 19-15 e time-out Franckowiak. Con il turno in battuta di Dzavoronok i monzesi mettono in difficoltà gli ospiti, incapaci di contenere le offensive di uno straripante Grozer, 21-16. Palonsky e Coric (muro su Davyskiba) piazzano un mini break Tours, 21-18 ed Eccheli chiama a raccolta i suoi. Alla ripresa del gioco arrivano l’errore di Tillie in battuta ed il muro di Davyskiba su Leandro per il 23-18 Vero Volley, ma Geraldo Graciano tiene viva la sua squadra (23-19). L’errore dai nove metri del neo entrato Toledo ed il diagonale di Grozer regalano il parziale ai monzesi, 25-19.

Terzo set-Geraldo Graciano per Derouillon unica novità rispetto al primo gioco. Break Tours con due assoli di Tillie e la giocata di Teryomenko a far registrare il 4-1. Monza risale con carattere e qualità grazie al mani e fuori di Grozer e al muro di Galassi su Geraldo Graciano, 4-3, ma i francesi si riallontanano con Palonsky, 6-3. Il servizio di Orduna prima e Davyskiba poi, consentono ai monzesi di fare la voce grossa a muro con Dzavoronok e Beretta fino al meno uno, 8-7. Tillie a spingere con precisione per Tours, 11-8, ma la Vero Volley non molla e torna a meno uno con un superlativo Dzavoronok (attacco vincente ed ace) ed un errore di Geraldo Graciano, 13-12, costringendo Fronckowiak al time-out. Teryomenko spezza il filotto lombardo, ma Davyskiba tiene a meno uno i suoi (14-13). Equilibrio fino al 15-15, poi break degli ospiti con l’errore dai nove metri di Orduna e la giocata vincente di Palonsky, 17-15, ed Eccheli chiama time-out. Dzavoronok ricuce lo strappo con due ottime giocate (17-17), poi arriva un errore a testa in battuta ed il muro di Grozer su Tillie a regalare il nuovo vantaggio rossoblù, 19-18. Ancora equilibrio fino al 20-20, poi lampo di Davyskiba dopo la battuta a rete di Coric, Monza vola sul 22-20 e Franckowiak chiama a raccolta i suoi. Accelerazione di Geraldo Graciano, poi errore di Teryomenko in attacco, 24-22 Vero Volley, brava a chiudere set, 25-22 e gara 3-0 con l’errore di Geraldo Graciano.

I PROTAGONISTI-

Donavan Dzavoronok (Vero Volley Monza)- « Sapevamo che avremmo affrontato una squadra molto forte e ben organizzata, capace di eliminare big teams lungo il suo percorso verso la finale. Abbiamo però giocato una delle migliori partite di questa stagione, spingendo forte in battuta e attaccando con lucidità e precisione. Siamo felici ma non è ancora tempo di festeggiare, perché tra una settimana ci aspetta la gara decisiva da loro, che dobbiamo affrontare con lo stesso piglio e determinazione ».

Luciano Palonsky (Tours VB)- « Abbiamo iniziato la gara molto bene, giocato una bella pallavolo fino al 15-15. Poi loro sono usciti fuori con un servizio devastante e ci hanno creato parecchi problemi. Non credo che sia stata la nostra ricezione a non funzionare, piuttosto abbiamo fatto fatica nel contrattacco. Bravi loro invece nel muro-difesa e nella pressione che ci hanno messo dai nove metri. Secondo me se sistemiamo qualcosa nel ritorno possiamo portare a casa una bella vittoria ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – TOURS VB 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)

VOLLEY MONZA: Karyagin 0, Dzavoronok 18, Orduna 0, Grozer 15, Galassi 2, Katic 0, Beretta 5, Davyskiba 10, Gaggini (L). N.E. Grozdanov, Calligaro, Federici, Galliani. All. Eccheli.

TOURS VB: Derouillon 6, Graciano Da Silva Filho 7, Perry (L), Nascimento Dos Santos 5, Tillie 7, Chauvin 0, Bruckert 0, Toledo 0, Teryomenko 7, Palonsky 7, Coric 2. N.E. Pelvet. All. Fronckowiak.

ARBITRI: Akdemir, Sokol.

NOTE – durata set: 30′, 30′, 38′; tot: 98′.

Spettatori: 1201

MVP: Vlad Davyskiba (Vero Volley Monza)