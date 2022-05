Champions League: Trento si arrende allo Zaksa, Lubjana amara per l'Italia

LUBJANA (SLOVENIA)-Si infrangono sulle mani del muro polacco i sogni di gloria della Trentino Itas che, come un anno fa, cede nella Super Final di Champions League allo Zaksa che infligge un secco 0-3 (22-25, 20-25, 30-32) alla squadra di Lorenzetti e si conferma campione d’Europa dimostrandosi superiore alla formazione italiana travolta dalle giocate offensive di uno scatenato Semeniuk autore di 27 punti e di una prestazione offensiva davvero di grande spessore. Intorno al proprio bomber la squadra di Cretu ha giocato una partita impeccabile mentre nel campo trentino non sono mancati errori e sbavature.Si chiude dunque nel modo più amaro la giornata delle Super Finals di Lubjana che ha visto soccombere prima la Prosecco Doc Conegliano nella finale femminile e poi Trento in quella maschile.