Nasce il nuovo format della Champions League

ROMA- Cambia la formula della Champions League . Nella prima fase, quella a gironi, saranno protagoniste venti formazioni suddivise in cinque Pool. Le vincenti di ogni raggruppamento passeranno direttamente ai quarti di finale, le seconde e la miglior terza daranno vita ad un ottavo di finale che permetterà alle vincenti di entrare tra le prime tre. Le altre terze classificate (le quattro peggiori delle cinque) saranno invece ripescate in Coppa Cev, entrando nei quarti di finale della competizione.

Invariato anche il format della fase finale, con quarti di finale e semifinali andata e ritorno e poi le Superfinals ad assegnare il trofeo, vinto quest’anno dal Vakifbank Istanbul.

Nelle prossime settimane verranno definiti i ranking per stabilire quali squadre andranno in prima, seconda, terza e quarta fascia oltre al tabellone dei turni di qualificazione. A seguire, poi, il sorteggio dei gironi in occasione del consueto Volleyball Gala, con sede e data ancora da definire.