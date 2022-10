Supercoppa Italiana: la parola agli allenatori

CAGLIARI- A quattro giorni della Final Four di Supercoppa Italiana , in programma al PalaPirastu di Cagliari, i quattro tecnici della squadre protagoniste presentano le ambizioni delle rispettive squadre .

CUCINE LUBE CIVITANOVA:

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Ci prepariamo ad una Del Monte® Supercoppa che si terrà in un contesto differente: normalmente la competizione apre la stagione, stavolta ci arriviamo dopo alcune partite di campionato. Cagliari ha sempre dimostrato grande capacità di rimanere affezionata alla pallavolo, ed è una location veramente stimolante. Ci avviciniamo all’evento con entusiasmo e con l’idea che sarà un’occasione per diverse squadre, tra cui noi, di proseguire il processo di crescita ».

TERZA PARTECIPAZIONE ALLA SUPERCOPPA-

Reduce dai due Scudetti consecutivi nel secondo ciclo al timone dei biancorossi, da sommare ai precedenti successi raccolti nella prima avventura alla Lube, un titolo di SuperLega Credem Banca e una Del Monte® Coppa Italia, Chicco Blengini è stimolato dalla sfida di forgiare un nuovo gruppo ricco di giovani talenti. Il tecnico Campione d’Italia vanta trofei e medaglie, nazionali e internazionali, ma insegue il suo primo trionfo in Supercoppa.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA-



Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia)- « Sono estremamente contento di andare la Del Monte® Supercoppa in quest’isola meravigliosa, e spero di trovare un pubblico numeroso: lo spettacolo sarà garantito. È la prima volta che giochiamo in campo neutro, ovviamente sono un po’ dispiaciuto per i nostri Sirmaniaci che non potranno essere numerosi come sempre, ma faremo del nostro meglio per tenere alto il nome della società. Trento è una squadra fortissima, che gioca una pallavolo molto moderna e spettacolare. La cosa più importante è che la pallavolo vinca, e vinca tutto il nostro sport ».

SECONDA PARTECIPAZIONE ALLA SUPERCOPPA-

Dopo tante stagioni di esperienza in panchina in giro per l’Europa tra club e nazionali con tanti trofei in bacheca tra cui proprio una Supercoppa conquistata in Polonia con il Trefl Sopot Gdansk, Andrea Anastasi, coach della Sir Safety Susa Perugia, torna all’atto conclusivo della Del Monte® Supercoppa a distanza di diciotto anni dopo la finale del 12 ottobre 2004 persa con Brebanca Lannutti Cuneo, allora guidata dal tecnico nativo di Poggio Rusco, contro la Sisley Treviso. Ci torna alla guida dei Block Devils che nella manifestazione vanno a caccia del poker dopo le vittorie nel 2017, 2019 e 2020.

ITAS TRENTINO-



Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Sono molto legato a Cagliari e alla Sardegna, una terra che ho frequentato per anni con le nazionali giovanili e vi sono molto legato. Speriamo di fare divertire il pubblico sardo. La Del Monte® Supercoppa è sempre un appuntamento importante, dove quattro squadre di alto livello si incontrano, e speriamo di esserne protagonisti ».

NONA PARTECIPAZIONE ALLA SUPERCOPPA-

Fra i quattro allenatori partecipanti alla Final Four, Angelo Lorenzetti non è solo il tecnico campione in carica (grazie al successo ottenuto lo scorso 24 ottobre 2021 a Civitanova dalla sua Itas Trentino) ma è anche quello ha disputato più fasi finali. Nel suo palmares, oltre alla vittoria della scorsa edizione, ci sono anche i trionfi del 2009 con Piacenza e del 2015 con Modena oltre ad una Finale persa (contro Cuneo), nel 2002 sempre quando era l’Head Coach dei geminiani.

VALSA GROUP MODENA-



Andrea Giani (Allenatore Valsa Group Modena)- « La Del Monte® Supercoppa che giocheremo a Cagliari sarà per noi un evento molto importante, perché si gioca ad un alto livello. Siamo e saremo estremamente eccitati di sfidare al meglio Civitanova ».

TERZA PARTECIPAZIONE ALLA SUPERCOPPA-

Andrea Giani è alla terza partecipazione in Del Monte® Supercoppa da allenatore, e ci arriva nel suo quarto anno consecutivo sulla panchina di Modena. Un trofeo che fa già parte del suo palmares da giocatore dopo la vittoria del 1997 insieme a cinque Scudetti, cinque Coppe Italia, due Coppe dei Campioni e altri trofei. Da allenatore Giani ha conquistato quest’estate la VNL con la nazionale francese, successo che va a sommarsi ai due argenti Europei vinti con Slovenia e Germania. Il tecnico campano arriva a Cagliari con tutte le intenzioni di mettere i bastoni fra le ruote alle big che affronterà la sua Modena.