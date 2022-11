A Perugia il primo trofeo della stagione: la Supercoppa è sua

CAGLIARI-La Supercoppa Italiana la alza la Sir Safety Susa Perugia. Il primo trofeo della stagione è andata alla squadra di Anastasi che ha saputo tenere botta contro una Cucine Lube Civitanova in grande serata che è andata in vantaggio due volte ma ha poi dovuto arrendersi davanti ai colpi dei Block Devils che, grazie anche alla bontà dei cambi, sono riusciti a ribaltare una situazione che li ha visti sotto per due volte. Il 3-2 (20-25; 25-22; 23-25; 25-22;15-8) finale premia l'imbattuta capolista della Superlega ma la formazione di Blengini è uscita dal campo fra gli applausi del Pala Pirastu. Paura nel corso del tie break per una caduta all'indietro, con pesante colpo alla testa, di Wilfredo Leon che per fortuna si è ripreso poco dopo la sua uscita dal campo concedendosi anche ai microfoni della Rai.