Mondiale per Club: ecco il calendario

BETIM (BRASILE)- Scatta il conto alla rovescia per il Mondiale per Club in programma per la seconda volta consecutiva a Betim, in Brasile, dal 7 all’11 dicembre 2022. E'stato ufficializzato oggi il calendario delle partite che vedrano protagoniste, fra le altre, due formazioni italiane Itas Trentino (Pool B) e Sir Safety Susa Perugia (Pool A).



Qualificate alla competizione come seconda e terza della scorsa CEV Champions League, Trento e Perugia saranno in campo dall’ 8 al 10 dicembre nella “Pool Phase”: dato il turno di “riposo” nella prima giornata di mercoledì 7. Le gare della Pool B apriranno ogni giornata, la Pool A giocherà a seguire. La sfida tra Trentino Itas e gli iraniani Campioni d’Asia del Paykan Club delle ore 22.00 italiane sarà il primo match di giovedì 8, seguita poche ore dopo dalla Sir Safety Susa Perugia che all’1.00 di venerdì 9 affronterà i brasiliani del Volei Renata. Doppia sfida Italia-Brasile nelle gare di venerdì sera, con ancora l’Itas ad aprire le danze alle 22.15 contro Itambé Minas, e la Sir a chiudere la serata contro i padroni di casa nonché campioni in carica del Sada Cruzeiro, all’1.15 di sabato 10 dicembre.



Le prime due classificate di ogni Pool accederanno alle Semifinali, che si giocheranno la sera di sabato 10 dicembre (ore 22.15) e nelle prime ore domenica 11 (ore 1.15). Chiuderanno la manifestazione le Finali di domenica 11, con la Finale valida per la medaglia di bronzo, in programma alle 17.00, e la finalissima delle 20.00. Il club trentino, alla decima partecipazione al torneo, inseguirà il suo sesto titolo, mentre gli umbri cercheranno un esordio col botto nella loro prima partecipazione.



CLUB WORLD CHAMPIONSHIP - POOL A-