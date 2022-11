Volley - L'Italia delle coppe è in buona salute

TORINO - L’Italia delle coppe è in buona salute. Inizia domani il tour de force infrasettimanale delle coppe europee e le squadre italiane arrivano all’appuntamento, non solo con molti campioni del mondo da sfoggiare, ma con uno stato di salute che fa pensare positivo. L’ultima giornata di SuperLega ha riportato equilibrio nella scala di valori in campo. Così sono uscite ridimensionate realtà come Cisterna che avevano fatto sfoggio di una partenza sprint. Bene invece le big che hanno confermato tutto quello che di buono possono esprimere le loro rose. Così è stato per Perugia che ha lasciato a riposo Leon ma ha messo alle corde le ambizioni di Milano. Meglio ancora ha fatto Civitanova che, opposta una Verona giovane e di belle speranze, ha faticato a tratti ma quando ha deciso di chiudere il conto lo ha fatto con grande personalità. Ancora una volta la linea verde Lube regge l'impatto e si proietta verso un futuro da protagonista. Bene anche Trento che, nonostante la scarsa vena del campione del mondo Daniele Lavia, ha trovato l'esplosività del grande vecchio Matej Kaziyski trasformato in opposto con notevoli risultati. Questo per quanto riguarda le tre formazioni iscritte alla Champions League che affrontano un primo turno senza particolari patemi e non dovrebbero avere sorprese.