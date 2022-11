Cev Cup: Modena parte col piede giusto a Samastala

SAMASTALA (FINLANDIA) – Vince e convince la Valsa Modena nell'andata dei 16i di Cev Cup. La squadra di Andrea Giani, giocando una buona pallavolo, ha regolato in tre set 0-3 (18-25, 22-25, 21-25) i finlandesi del Ford Lavoranta Sastamala. I gialloblu, pur privi di Lagumdzija, hanno sciorinato una convincente prestazione, nella quale ha spiccato la bella prestazione del giovane Lorenzo Sala che ha sfuttato la possibilità di giocare nel sestetto titolare mettendo a segno 15 palloni vincenti. Piccolo neo per Modena il black out nel secondo set che è valso al Samastala un parziale di 0-6 fortunatamente vanificato dall'immediato ritorno in partita della formazione italiana che da questa trasferta trarrà certamente nuove energie per il campionato iniziando dalla difficile trasferta di Siena in programma nel prossimo turno.