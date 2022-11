Cev Cup: per Piacenza il ritorno dei 16i a Praga

PRAGA (REPUBBLICA CECA)- La Bluenergy Daiko Piacenza torna in campo domani alle 18.00 a Praga per il ritorno dei 16i di Cev Cup. Dopo il lusinghiero 3-0 maturato in casa all'andata, alla squadra di Bernardi basterà vincere due set per approdare agli ottavi di finale. La formazione ceca allenata da Juan Manuel Barrial invece sarà chiamata all’ardua impresa di vincere “da tre” e aggiudicarsi anche l’eventuale Golden Set. Si giocherà all’Arena Sparta Podvinny Mlyn, L'obiettivo dei biancorossi, oltre al passaggio del turno, è quello di lasciarsi alle spalle la sconfitta in quattro set di sabato sera contro la capolista Perugia, bissando il successo dell’andata: per farlo tuttavia non potranno contare su Robertlandy Simon e Fabrizio Gironi, rimasti a Piacenza per problemi fisici.



CEV CUP 2023 - 16TH FINALS, AWAY MATCHES-



16th Finals