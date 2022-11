Cev Cup: Modena domani ospita il Samastala per il ritorno dei 16i

MODENA- La Valsa Modena è pronta per il ritorno dei 16i di Cev Cup. Domani alle 20.30 la formazione di Giani affronterà al Pala Panini il Ford Levoranta Sastamala, formazione finlandese, “retrocessa” in CEV Cup dopo l’esclusione nei round preliminari di Champions League, già battuta all'andata 3-0 in trasferta Basteranno due set alla squadra italiana. Anche senza Lagumdzija e Pope i gialloblu cercheranno di mantenere la striscia positiva col Sastamala e anche quella che li ha visti protagonisti di tre vittorie in una settimana (Cisterna, Sastamala e Siena). Due i precedenti fra le due squadre risalenti alla scorsa stagione, nei trentaduesimi di Finale della scorsa edizione, conclusi entrambi per 3-0 in favore dei gialli.