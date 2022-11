Cev Cup: Modena agli ottavi, superata nel ritorno Sastamala

MODENA- Un 3-1 (21-25, 25-20, 25-20, 25-18) che porta la Valsa Modena agli ottavi di Cev Cup . Alla squadra di Giani stasera bastavano due set per eliminare il Ford Levoranta Sastamala ma i finlandesi non si sono arresi facilmente. Nel primo set hanno attaccato e difeso con grandissima efficacia e gli uomini di Giani, sopresi, hanno perso il primo set facendo corere un brivido agli spettatori del Pala Panini. Fortunatamente si è trattato di un momento che i gialloblu, con una bella reazione collettiva, hanno saputo superare giocando una bella pallavolo nei tre set successivi conquistando meritatamente la qualificazione. Fra le note più liete il giovane centrale Giovanni Sanguinetti (MVP del match) che con 11 punti ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte dei patroni di casa . Nel complesso una prestazione positiva che ha dimostrato come la squadra gialloblu stia crescendo.

I PROTAGONISTI-

Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)- « Abbiamo iniziato un pò in difficoltà perché non ci aspettavamo la loro intensità soprattutto in difesa, sono partiti molto bene non facendo cadere neanche un pallone. Nel primo set abbiamo subito ma siamo stati bravi a ripartire nel secondo ed abbiamo portato a casa la qualificazione. Finora ho avuto un po' meno spazio ma sono quello con meno esperienza e quindi il coach preferisce schierarmi in queste partite in cui possiamo giocare anche un po' rimaneggiati ma l’importante è sfruttare le occasioni che ti vengono date ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA – FORD LEVORANTA SASTAMALA 3-1 (21-25, 25-20, 25-20, 25-18)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 2, Marechal 1, Sanguinetti 11, Ngapeth 13, Sala 5, Krick 10, Lagumdzija 9, Salsi 1, Rossini (L), Malavasi 1, Rinaldi 9. N.E. Gollini, Stankovic. All. Giani.

FORD LEVORANTA SASTAMALA: Sivula 16, Pennanen (L), Allik 8, Vuori 2, Bonin 3, Esko 1, Ekman 7, Karjarinta 1, Leinonen 3, Laakso 1, Makinen 9. N.E. Oiguss. All. Kangaskokko. –

ARBITRI: Krol, Cormie.

NOTE – durata set: 25′, 23′, 25′, 19′; tot: 92′.