Challenge Cup: oggi l'esordio di Chieri

Al debutto assoluto in una coppa europea, il Chieri ’76 si è guadagnato il diritto di partecipare alla terza manifestazione continentale grazie alla conquista della WEVZA Cup giocata a ottobre. Il club biancoblù, fondato nel 2008, ha così riportato il volley sotto l’Arco in Europa a distanza di sedici anni: l’ultima volta risaliva al 2006, quando il Chieri Volley di Giovanni Guidetti raggiunse la finale in Coppa CEV cedendo poi a Pesaro. Vicecampione di Bosnia Erzegovina nel 2021/2022 (nel suo palmares spicca la Coppa di Bosnia del 2014), lo ŽOK Gacko allenato da Saša Slijep?evi? è una formazione tutta da scoprire, ma sicuramente coriacea e da non prendere sotto gamba, come ha già dimostrato l’anno scorso raggiungendo i sedicesimi della Challenge Cup.

La gara di ritorno si giocherà mercoledì 30 novembre (ore 19) a Gacko. La squadra che supererà il turno, a dicembre affronterà nei sedicesimi la vincente del doppio confronto fra le greche del Thetis e le polacche del Legionovia.

La CEV Challenge Cup vede quest’anno ai blocchi di partenza 49 squadre. Si sfidano in un tabellone con incontri di andata e ritorno. La formula della manifestazione prevede che con i punteggi di 3-0 e 3-1 vengano assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 alla perdente; col punteggio di 3-2 sono assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 alla perdente. In caso di parità di punti dopo le due partite, il passaggio del turno si decide con la disputa di un golden set.

CEV CHALLENGE CUP TRENTADUESIMI DI FINALE-



ANDATA



Mercoledì 23 novembre ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – ŽOK Gacko

RITORNO



Mercoledì 30 novembre ore 19.00

ŽOK Gacko – Reale Mutua Fenera Chieri ’76