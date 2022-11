Cev Cup: nell'andata degli ottavi Modena supera l'Arkas Izmir

SMIRNE (TURCHIA)- Un successo netto, per 0-3 (20-25, 25-27, 18-25) sull’ Arkas Izmir all’ Ataturk Voleybol Salonu nell'andata degli ottavi di finale di Cev Cup, la Valsa Modena mette una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale della seconda competizione europea. Convincente la prova della squadra di Giani che domina nel primo e nel terzo set mentre deve soffrire per sventare il ritorno della formazione turca nel secondo set che i gialloblu hanno vinto solo ai vantaggi. Sfida nella sfida il duello fra i fratelli Lagumdzija, Mirza (Arkas) e Adis (Modena) che hanno marcato rispettivamente 10 e 17 punti. Nella gara di ritorno al Pala Panini alla squadra di Giani basterà vincere due set per approdare al turno successivo.