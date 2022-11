Challenge Cup: Chieri vince in Bosnia e vola ai 16i

GACKO (BOSNIA)- Missione compiuta in scioltezza per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che vince, in Bosnia in casa dell’OK Gacko, per 0-3 (12-25, 16-25, 13-25) la gara di ritorno dei trentaduesimi della CEV Challenge Cup bissando il successo e punteggio dell'andata conquistando il passaggio del turno. Prova di spessore per le ragazze di Bregoli che hanno tenuto in pugno le redini del match dall'inizio alla fine.