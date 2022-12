45^ Coppa Italia Femminile: la Final Four a Bologna

BOLOGNA - La Final Four della 45a edizione della Coppa Italia Femminile di Pallavolo sarà ospitata, sabato 28 e domenica 29 gennaio, dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) che prende il posto della tradizionale sede del PalaDozza dove si sono svolte diverse edizioni della manifestazione. L'atto conclusivo del secondo trofeo nazionale torna dunque in Emilia dopo la trionfale Final Four dello scorso svoltasi al Pala Eur di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Nelle ultime tre edizioni la Coppa l'ha alzata Conegliano.

La formula sarà quella tradizionale. Le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^, si affronteranno nei quarti di finale in gare di sola andata sui campi delle migliori classificate il 25 gennaio. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma sabato 28 e domenica 29 gennaio. La domenica spazio anche alla finale della 26^ Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa, che precederà la finalissima della Serie A1.