Champions League: Novara parte col piede giusto

NOVARA-Sorrisi europei per l’Igor Gorgonzola Novara che, al debutto casalingo nell’edizione 2023 della CEV Champions League Volley, conquista il successo nella sfida contro il Potsdam. Al PalaIgor, tutto volge al meglio per le padrone di casa nei primi due set, con le novaresi capaci di arginare ottimamente le avversarie a muro, ma sono costrette a cedere il terzo parziale alle tedesche per 24 a 26. Nel quarto e decisivo set, dopo un inizio ad alti livelli, la formazione piemontese prende il largo e amministra il vantaggio, sino al 25-19 finale.