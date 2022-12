Mondiali per Club: Perugia supera anche il Cruzeiro

BETIM (BRASILE)- La Sir Safety Susa Perugia supera in quattro set i Campioni in carica del Sada Cruzeiro e vince alla grande la Pool A del Mondiale per Club. Domani alle 21:30 locali (le 1:30 della notte italiana) sfideranno in semifinale l’Itambe Minas. Nell'altra si confronteranno alle 18.30 locali Sada e Trento.

Perugia arriva in semifinale con tanta consapevolezza dopo il successo di stasera. Due set eccellenti degli uomini di Anastasi (che inserisce in sestetto Herrera, Solè e Plotnytskyi). Nel terzo la reazione dei padroni di casa spinti dal caldo e passionale pubblico amico. Ma Perugia è di ferro e nel quarto riparte a mille con il colpo di Herrera che fa scorrere i titoli di coda.

Proprio Herrera è il best scorer dei suoi con 19 palloni vincenti. Doppia cifra anche per Solè (12), Plotnytskyi (12) e Semeniuk (11), 10 punti per un sontuoso Giannelli.

I bianconeri, dati alla mano, vincono la sfida con un servizio più efficace seppure un po’ troppo falloso (13 ace contro 6) ed in attacco (55% di squadra contro 46% avversario).